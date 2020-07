The Walking Dead : les prochaines saisons pourraient explorer la suite du dernier comics

Il y a quelques semaines, l’auteur Robert Kirkman évoquait la possibilité pour les producteurs de la série The Walking Dead de s’inspirer de son dernier comics publié en 2019. Il expliquait alors que les scénaristes pourraient explorer la vingtaine d’années non relatées dans la bande dessinée. Mais pour les producteurs du show AMC, les possibilités vont encore plus loin.

Crédit : AMC

Scott Gimple aurait en effet pour projet d’utiliser l’histoire de ce dernier comics comme base pour l’intrigue des futures saisons de The Walking Dead. « Quand j’ai lu ce dernier numéro, je me suis dit : Je veux en voir plus. Je veux voir plus de ce monde qu’il présente. », a-t-il confié dans une interview au site Comic Book.

Tout un nouveau monde à explorer pour la série The Walking Dead

La série pourrait donc elle aussi faire un saut de 25 ans dans le temps. Dans l’épilogue des comics, on découvre que Maggie est désormais présidente de la communauté Commonwealth. Carl, qui ne meurt pas dans la BD, est marié avec la fille de Carol Sophia, avec qui il a eu une fille prénommée Andrea. Eugene a mené à bien un projet de chemin de fer qui devrait permettre de relier l’Est à L’Alliance Ouest. Dans les comics, le héros Rick Grimes meurt assassiné, et ne fait donc pas partie de ce nouveau monde. Les scénaristes de la série devront donc composer avec quelques différences avec l’œuvre de Kirkman, mais ces événements pourraient offrir de nombreuses pistes narratives à la série.

Si les scénaristes de The Walking Dead décident de raconter toute une nouvelle histoire découlant de la situation présentée dans le dernier comics, la série a encore un long avenir devant elle. En attendant, les fans du show AMC attendant avec impatience la diffusion de l’épisode final de la saison 10, qui aura finalement lieu en octobre prochain. La saison 11 a quant à elle été repoussée. La chaine sortira néanmoins 6 épisodes additionnels de la saison 10 courant 2021.

The Walking Dead : la showrunner évoque le tournage des épisodes additionnels

Source : Comic Book