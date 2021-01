The Walking Dead : nouveau teaser pour les six épisodes additionnels de la saison 10

The Walking Dead reviendra le mois prochain pour six épisodes anthologiques. AMC dévoile cette semaine un nouveau teaser.

La chaîne AMC continue de teaser les fans de The Walking Dead avec un nouveau teaser des six épisodes additionnels de la saison 10. On y découvre les personnages qui seront au cœur de ces derniers chapitres.

Maggie sera au coeur d’un des nouveaux épisodes – Crédit : AMC

Le teaser fait défiler les visages de Daryl, Maggie, Ezekiel, Judith, Princess, Eugene, Carol et Gabriel. Le premier de ces nouveaux épisodes sera centré sur l’absence et le retour de Maggie auprès de la communauté. On y découvrira certainement les retrouvailles très tendues entre la jeune femme et Negan, meurtrier de son mari Glenn. Dans le teaser, on entend d’ailleurs Negan prononcer une phrase qui semble bien adressée à Maggie. « Je ne me suis pas échappée, si c’est ce que tu penses. ». Les mots et les récents actes de rédemption de Negan réussiront-ils à convaincre Maggie de le pardonner ?

Deux épisodes seront consacrés aux aventures de Carol et Daryl, deux héros vétérans de The Walking Dead qui auront bientôt leur propre série spin-off. Un autre intitulé « Once more » suivra Gabriel et Aaron pendant leur quête de provisions. Les six épisodes seront majoritairement composés de flashbacks, mais l’un d’entre eux, intitulé « Splinter », se déroulera après le final de la saison 10. Il montrera en effet ce qu’il arrive à Princess, Ezekiel, Eugene et Yumko après leur capture par les soldats du Commonwealth.

The wait is almost over. #TWD returns with six new episodes on February 28th. pic.twitter.com/IbL3G0MuZC — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) January 12, 2021

Un retour sur le passé de Negan

Enfin un épisode très attendu racontera le passé de Negan. On y découvrira Lucille, sa défunte femme qui lui a inspiré le nom de sa terrible batte de baseball. Celle-ci sera incarnée par l’actrice Hilarie Burton, épouse de Jeffrey Dean Morgan. Cet épisode qui reviendra sur la maladie et la mort de Lucille est une adaptation d’un comics The Walking Dead sorti en 2017.

Ces six épisodes additionnels seront diffusés à partir du 28 février prochain. Ils permettront aux fans de patienter avant le lancement de la onzième et ultime saison de The Walking Dead. Celle-ci débutera fin 2021 et sa diffusion se poursuivra jusqu’à 2022.

Source : We got this covered