The Walking Dead : Pourquoi Andrew Lincoln quitte la série en saison 9 ?

Le comédien Andrew Lincoln révèle qu’il a quitté la série The Walking Dead afin de se concentrer sur sa vie de famille, après 9 saisons dans la peau de Rick Grimes.

C’est en 2018 que le comédien Andrew Lincoln a annoncé officiellement son départ de The Walking Dead, lors du San Diego Comic-Con. Devenu incontournable dans le programme, Lincoln avait besoin de se recentrer sur sa vie de famille. Et malgré les spéculations des fans, son départ ne doit en réalité rien à un scandale ou un désaccord avec les membres de la production. La majeure partie du tournage se déroule en Géorgie alors que Lincoln vit en Angleterre. Difficile pour le comédien d’accorder du temps à ses enfants dans ces conditions.

Andrew Lincoln explique son départ de The Walking Dead – Crédit : Netflix

Extrêmement attaché à son clan, le comédien avait besoin de retrouver les siens. Et même s’il avoue regretter d’être parti si tôt du programme, Lincoln se sent en accord avec son choix.

The Walking Dead : Andrew Lincoln manque au programme

Dans une interview accordée à Entertainement Weekly, le comédien est revenu sur les raisons de son départ. « J’ai deux jeunes enfants et je vis dans un pays diffèrent. Ils grandissent trop vite. Il était temps pour moi de rentrer à la maison ! » concède l’interprète de Rick Grimes.

Rick Grimes ne pouvait dès lors plus exister sans son interprète légendaire. Et le hasard des choix rejoint le destin de Grimes, dans la version bande-dessinée de The Walking Dead. En effet, dans le comic source, Grimes est tué au beau milieu de l’intrigue. Sebastian Milton, un civil en colère, tire violemment sur Rick. Mais sa sortie dans la version série est cependant bien différente.

Malgré ce départ fracassant, Kirkman a confirmé que Lincoln ferait bien son retour dans trois films centrés autour du personnage de Rick Grimes. Ces derniers permettront de clôturer le parcours du personnage. Les fans pourront enfin découvrir ce qu’il s’est passé, après que Grimes soit emmené par l’hélicoptère de la Civic Republic en saison 9.

Actuellement, la production tente de mettre un point final au tournage des six épisodes additionnels, attendus à l’aube 2021. Mais la crise sanitaire perturbe le tournage, les équipes devant prévenir toute contamination au sein du casting. Les fans devront donc prendre leur mal en patience pour découvrir le résultat.

Source : CBR