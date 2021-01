The Walking Dead : Quand seront diffusés les six épisodes additionnels de la saison 10 ?

The Walking Dead sera bientôt de retour avec six épisodes additionnels spéciaux qui viendront conclure pour de bon la saison 10. Ces derniers seront diffusés dans quelques semaines seulement.

Avec la crise sanitaire, l’attente aura été longue entre l’épisode 15 et le final de la saison 10 l’année dernière. Mais The Walking Dead va se rattraper en 2021. La série revient en effet dès le mois prochain.

L’un des épisodes additionnels expliquera l’absence de Maggie – Crédit : AMC

Un tout nouvel épisode de The Walking Dead sera diffusé le dimanche 28 février sur la chaîne américaine AMC. Il s’agira du premier des six épisodes additionnels la saison 10. Chacun de ces épisodes sera consacré à l’histoire d’un des personnages principaux de la série. L’un d’eux reviendra notamment sur l’absence de Maggie. Un autre nous fera découvrir le passé de Negan. On découvrira ainsi Lucille, la défunte femme de l’ancien chef des Sauveurs. Celle-ci sera incarnée par Hilarie Burton, épouse de l’acteur Jeffrey Dean Morgan. Ces épisodes ne continueront donc pas la suite de l’intrigue de la saison 10. Il s’agira plutôt d’anthologies, « de plongées profondes dans les personnages », a expliqué la showrunner Angela Kang.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle aux États-Unis, cette diffusion en février est une bonne surprise. Bien que le tournage ait été relativement rapide, toute l’équipe de The Walking Dead a suivi des règles très strictes en plateau. La réalité a en quelque sorte rejoint la fiction pour la production et les acteurs qui ont dû tourner avec des masques et en respectant la distanciation sociale.

Après ces six épisodes, l’attente devrait à nouveau être de courte durée pour les fans. La onzième et dernière de The Walking Dead commencera en effet fin 2021. Sa diffusion s’étalera jusqu’à 2022. L’année prochaine devrait également sortir le premier film sur Rick Grimes. Sur le petit écran, un nouveau spin-off consacré aux aventures de Daryl et Carol est également prévu. Ce show devrait être en quelque sorte une suite à la série phare. Les deux survivants devraient d’ailleurs être les héros de la saison 11. La franchise The Walking Dead a donc encore un bel avenir devant elle.

