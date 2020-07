The Walking Dead : quel est l’épisode préféré de l’auteur de la saga Robert Kirkman ?

L’auteur des comics The Walking Dead a révélé lors du Comic Con at Home quel épisode de la série était son préféré. Sans trop de surprise, celui-ci appartient à une très ancienne saison.

Selon les notes laissées sur le site spécialisé IMDB, l’épisode préféré fans de The Walking Dead est l’épisode 8 de la saison 4, intitulé en français « Désespéré ». La semaine dernière, l’auteur et producteur Robert Kirkman a confié que le sien était l’épisode 12 de la saison 3.

Crédit : AMC

Cet épisode obtient également un très bon score de 8,8/10 sur IMDB. Écrit par l’ancien showrunner de la série Frank Darabont et Scott Gimple, il met en scène les retrouvailles entre Rick et Morgan. Les deux personnages s’étaient rencontrés au tout début de la première saison, juste après que le shérif soit sorti du coma. Depuis, la femme et le fils de Morgan sont morts, et l’homme continue son chemin seul.

Les retrouvailles entre Rick et Morgan

Baptisé « Retrouvailles » en français, cet épisode est donc le préféré de Kirkman. Selon l’auteur, il « donne le ton au personnage de Michonne pour la suite de la série ». Kirkman ajoute que cet épisode 12 offre également de grands moments à Carl et Rick, et bien sûr à Morgan, incarné par l’acteur Lennie James.

Il est intéressant de noter que l’épisode préféré de l’auteur de The Walking Dead fait partie de la saison 3. Celle-ci est en effet souvent considérée comme l’une des meilleures de la série. Après une longue période passée à la ferme chez Herschel, le décor de la prison a apporté de nouveaux personnages et challenges. Cette saison a en outre introduit le premier grand méchant du show, à savoir le Gouverneur.

Robert Kirkman a publié le dernier numéro des comics The Walking Dead en août 2019, mais la série est encore loin d’être terminée. L’auteur pense d’ailleurs que le dernier numéro de sa saga a donné beaucoup de pistes narratives aux scénaristes du show. Il pense en effet que les prochaines saisons de The Walking Dead pourraient raconter tous les événements qui ont conduit à la situation illustrée dans ce comics, dont l’intrigue se conclut 25 ans après le temps présent de la série.

Redécouvrez The Walking Dead avec la version colorisée de ses comics

Source : Screen Rant