The Walking Dead : Robert Kirkman sort un nouveau comic sur Negan

Image Comics a annoncé la sortie en juillet prochain d’un comics intitulé Negan Lives. La BD est un « one-shot », c’est-à-dire composée d’un seul numéro, qui sortira exclusivement en magasin.

Robert Kirkman souhaite en effet soutenir les boutiques de comics qui subissent elles aussi les conséquences de la crise du COVID-19, en ne proposant pas de version numérique du titre. Et l’auteur de The Walking Dead se montre très généreux, puisqu’il annonce que 100% des revenus générés par les ventes reviendront aux propriétaires de magasins. « La communauté des détaillants fait un travail éreintant pour mettre les bandes dessinées entre les mains de nos chers fans, nous devrions tous en faire plus en ces temps difficiles pour leur montrer à quel point ils sont appréciés. », a déclaré Kirkman.

Qu’est devenu Negan ?

Negan Lives est une bande dessinée illustrée à nouveau par Charlie Adlard, et toujours entièrement en noir et blanc. Elle suivra les aventures du méchant le plus marquant de The Walking Dead, l’ancien leader des Sauveurs, Negan. Dans le dernier comics sorti il y a un an, on découvrait que Negan vit désormais seul dans une maison de la petite ville de Springhaven. Carl et Lydia lui apportent des provisions à sa porte, mais Negan semble ne jamais se montrer. À en juger par l’illustration de la couverture du comics, dans laquelle on voit le visage de Negan avec des éclaboussures de sang, le méchant le plus cruel de The Walking Dead ne devrait cependant pas rester isolé très longtemps.

Dans la série télévisée, le personnage est toujours bien présent, et a encore un rôle à jouer avec les survivants. Son acteur Jeffrey Dean Morgan a d’ailleurs teasé les fans en promettant un final de la saison 10 digne d’un film The Walking Dead. L’attente devrait bien être terminée, puisqu’AMC a déjà programmé une date de sortie de l’épisode 16. Le comics Negan Lives sortira quant à lui le 1er juillet prochain.

