The Walking Dead saison 10 : l’épisode final pourrait être diffusé en juillet

Il y a quelques plusieurs maintenant, les fans de The Walking Dead ont été refroidis par une triste nouvelle. AMC annonçait en effet qu’en raison de la crise du COVID-19 et des mesures de confinement, la diffusion de l’épisode final de la saison 10 serait reportée à « plus tard dans l’année. ». Il semblerait que l’attente soit bientôt terminée.

Crédit : AMC

L’état de Californie a en effet décidé d’autoriser les productions de films et séries à reprendre, et ce à partir d’aujourd’hui vendredi 12 juin. Les studios doivent néanmoins démontrer aux autorités que leurs conditions de travail suivent les nouvelles règles sanitaires à la lettre. Tous ces ajustements pourraient donc prendre quelques semaines de plus. Au début de la crise, la showrunner Angela Kang avait cependant indiqué que les équipes de The Walking Dead avaient déjà bien avancé sur le dernier épisode de la série. On peut donc espérer une diffusion au courant de l’été, peut-être même en juillet.

L’épisode final déjà presque terminé

Pendant le confinement, la production a en effet continué son travail sur les effets spéciaux. Angela Kang avait d’ailleurs indiqué que cette partie serait sans doute terminée avant la fin de la quarantaine, ce qui permettrait aux équipes de finaliser les plans dès la réouverture des studios. « Après c’est juste une poignée de processus et ça peut être achevé très, très rapidement. », avait-elle alors expliqué.

Les tournages en plateau ne sont toutefois toujours pas autorisés aux États-Unis. Il est donc presque certain que la saison 11, qui aurait dû être diffusée en octobre prochain, sera elle aussi retardée. En attendant, les fans pourront se consoler avec cet épisode final qui s’annonce épique. L’acteur Jeffrey Dean Morgan (Negan) a en effet décrit cet épilogue comme un véritable film The Walking Dead. De son côté, Norman Reedus (Daryl) n’a pas hésité à comparer l’affrontement final avec Beta à une bataille de Games Of Thrones. Les attentes sont donc très élevées, espérons qu’elles seront récompensées.

Source : COMIC BOOK