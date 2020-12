The Walking Dead : Une vidéo compile les moments les plus badass de Carol

Après la disparition de sa fille Sophia, Carol a troqué ses habits de mère au foyer contre ceux d’une survivante revancharde. Dans la saison 10, elle trouve sa voie en éliminant la menace du chef de Whisperer Alpha. Carol aura survécu aux dix saisons. Et son personnage aura vécu des moments aussi sanglants que violents. Cela méritait bien une vidéo pour commémorer ses moments les plus badass !

Carol, reine des survivants – Crédit : AMC

D’ailleurs la comédienne ne revient toujours pas de son parcours au sein du programme. Et cet hommage conforte l’actrice dans sa position d’exception. D’ailleurs, Carol aura bientôt droit à son propre spin-off !

Carol, un personnage emblématique

La dernière saison aura véritablement marqué Melissa McBride, l’interprète de Carol. Cette dernière a livré ses impressions au blog de la chaîne AMC. « C’était absolument incroyable. Cela pourrait être l’une de mes saisons préférées » déclare McBride. « C’est vraiment merveilleux d’avoir du sang neuf dans la série et d’être inspiré par toutes les nouvelles personnes et personnalités. Je ne pensais pas une seconde que la série dépasserait une seconde saison. Cela me souffre vraiment et je suis tellement reconnaissante ! » .

Pourtant Carol a bien failli mourir dans la saison 3, victime d’une morsure de marcheur. Looper Scott Gimple, scénariste et superviseur, est également revenu sur l’incroyable destin du personnage. « Elle peut tout faire. C’était passionnant de voir son évolution et de la voir se transformer en guerrière » témoigne Gimple.

Carol doit son salut au showrunner de l’époque, Glen Mazzara. C’est ce dernier qui a décidé ne pas tuer le personnage, malgré ses plans initiaux. Mais il a également reçu le soutien de Sarah Wayne Callies, alias Lori. Cette dernière a beaucoup fait pour sauver le personnage de Carol au sein du programme. Et on se dit qu’ils ont eu raison d’insister, en visionnant cette compilation vidéo.

Carol est donc bien de retour dans la saison 10 étendue de The Walking Dead. Elle accompagnera ensuite Daryl pour un spin-off imaginé par Gimple et réalisé par Angela Kang. Ce dernier est prévu pour 2023. Et les fans ne cachent déjà plus leur impatience grandissante !

Source : Comicbook