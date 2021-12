The Witcher : Blood Origin livre son teaser épique

Personne ne l’attendait, mais il arrive. The Witcher : Blood Origin, spin-off de The Witcher sur Netflix, dévoile un premier teaser.

Un teaser dévoilé Crédit : Netflix

The Witcher rempile pour des épisodes supplémentaires sur Netflix. C’est lors de la saison 2 que le service va proposer des épisodes supplémentaires. Pour l’occasion, le géant du streaming a même partagé un extrait inédit avec Yennefer pour faire monter la température chez les fans. Et comme si ça ne suffisait pas, nouveau cadeau pour les fans de Geralt de Riv. Un premier teaser pour le spin-off The Witcher : Blood Origin. Une série promettant d’être épique. Au casting, on découvre Michelle Yeoh, également présente dans le vrai film du multivers. Retour sur ces premières images d’un univers voué à s’étendre.

The Witcher, le nouveau Game of Thrones du petit écran ?

Vous le savez, The Witcher, c’est un peu la poule aux œufs d’or de Netflix. Et pour beaucoup, la série représente le Game of Thrones du petit écran. Enfin, le nouveau Game of Thrones. Comme la série de HBO avec House of the Dragon, l’épopée fantastique menée par Henry Cavill a droit à son spin-off, The Witcher : Blood Origin. On découvre que l’histoire se déroule 1200 avant The Witcher et explore la création du premier Sorceleur. Mais surtout les événements amenant la Conjonction des sphères de l’ancienne civilisation elfique avant sa disparition.

Michelle Yeoh mène ce spin-off avec Sophia Brown (remplaçante de Jodie Turner-Smith suite à une incompatibilité d’agenda). Un premier teaser après l’annonce de la série à la moitié de 2020. Très rapidement après le lancement de The Witcher, Netflix a partagé son souhait d’étendre l’univers. La mini-série comporte six épisodes.

Cette vidéo nous donne un aperçu de l’action que propose le préquel, notamment l’art du maniement de l’épée. Reste à savoir si ce spin-off sera aussi bien reçu que The Witcher. Une chose est sûre : Netflix compte beaucoup sur cette franchise et n’a jamais caché son ambition. Celle de concevoir un univers immense autour du sorceleur. Et les spectateurs semblent au rendez-vous.

Source : ScreenRant