The Witcher : Blood Origin s’offre un nouveau teaser sanglant et épique

Netflix a partagé un nouveau teaser de The Witcher : Blood Origin, un spin-off de la série The Witcher. Le teaser sanglant et épique nous plonge dans l’ambiance fantastique et violente de la mini-série composée de 4 épisodes.

Officialisée pour la première fois en 2020, la série The Witcher : Blood Origin débarque sur Netflix le mois prochain. La mini-série de 4 épisodes sera diffusée à partir du 25 décembre. En attendant sa sortie, Netflix a partagé un nouveau teaser encore plus sanglant et épique que le premier auquel nous avons eu droit l’année dernière.

The Witcher : Blood Origin © Netflix

The Witcher : Blood Origin est donc basée dans le même univers que The Witcher, mais elle se déroule 1 200 ans avant les évènements que l’on connaît avec Geralt de Riv. D’ailleurs, Henry Cavill a quitté le rôle de Geralt après trois saisons. Il sera remplacé par Liam Hemsworth à partir de la saison 4 de The Witcher. C’était un changement inattendu et décevant pour de nombreux fans qui ont même lancé une pétition pour faire revenir Henry Cavill.

Le teaser de The Witcher : Blood Origin suit les trois elfes Scian, Fjall et Éile

Dans The Witcher : Blood Origin, pas de Geralt, de Yennefer ou encore de Ciri. Le spin-off va introduire trois nouveaux héros, à savoir Scian (Michelle Yeoh), Fjall (Laurence O-Fuarain) et Éile (Sophia Brown). Le rôle d’Éile avait d’abord été confié à Jodie Turner-Smith. L’actrice a finalement renoncé au projet et elle a été remplacée par Sophia Brown.

Comme vous pouvez le voir dans le teaser ci-dessous, Scian, Fjall et Éile sont trois elfes guerriers. Ensemble, ils vont donner naissance au premier chasseur de monstres, le premier Sorceleur. La mini-série de 4 épisodes nous fera aussi découvrir les conséquences directes de la Conjonction des Sphères, le cataclysme qui s’est produit 300 ans avant. À l’époque où se déroule Blood Origin, le monde est encore dominé par les Elfes. Cela change de la série The Witcher où le peuple elfique a presque entièrement disparu.

La mini-série The Witcher : Blood Origin sera disponible à partir du 25 décembre sur Netflix. Elle pourra vous aider à patienter jusqu’à la saison 3 de The Witcher attendue pour l’été 2023.

Source : Engadget