The Witcher : cette vidéo se moque de la saison 2 et des spin-offs

Honest Trailers dévoile son nouvel épisode ! Pour l’occasion, la vidéo se paie la tête de la saison 2 de The Witcher et ses spin-off.

Une vidéo humoristique – Crédit : Netflix

The Witcher affiche un beau succès sur Netflix. Les spectateurs découvrent les nouvelles aventures de Geralt de Riv dans une seconde saison saluée. Mais cette saison a également été l’occasion de découvrir le trailer de Blood Origin. Un spin-off se déroulant avant les événements de la série principale. Sans oublier d’autres productions dérivées à venir. Autant dire que Netflix met la charrue avant les bœufs en annonçant ces programmes après seulement 2 saisons pour The Witcher. Et le nouveau Honest Trailers de Screen Junkies se moque de cette overdose de spin-offs !

Honest Trailers se paie la tête de The Witcher

Honest Trailers de Screen Junkies se moque gentiment de la nouvelle saison de The Witcher. La vidéo, disponible ci-dessus, souligne notamment le jeu de Henry Cavill avec ses nombreux grognements et soupirs. Mais le montage se paie surtout la tête des spin-offs à venir sur Netflix. Parmi les moqueries, la récurrence de références aux mauvaises odeurs. Pour Screen Junkies, c’est l’assurance d’un spin-off sur l’hygiène corporel avec un déodorant !

Vesemir est également présent dans cette saison et la vidéo se moque que le personnage craint une « conjonction » (une rencontre entre deux éléments, en gros). Une crainte cocasse puisque ce dernier apparaît justement dans le spin-off Le Cauchemar du loup. Une série se déroulant avant The Witcher tout comme Blood Origin comme le souligne la voix-off humoristique ! Netflix aime un peu trop faire fructifier sa licence toute fraîche.

Une poule aux œufs d’or pour Netflix

Terminé de taper sur Netflix ! Après tout, on comprend le géant du streaming. L’univers du Sorceleur se compose de six romans et 15 nouvelles. Les scénaristes possèdent suffisamment de matière pour déployer des spin-offs. La vidéo moque surtout la rapidité à laquelle ces projets se lancent. Même Game of Thrones, grand leader de la fantasy sur petit écran, n’a pas été aussi rapide. Un seul spin-off profite d’un lancement en 2022 : House of the Dragon.

