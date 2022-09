The Witcher : la série Netflix renouvelée pour les saisons 4 et 5

Netflix aurait donné le feu vert pour le tournage de la saison 4 et de la saison 5 de The Witcher, alors que la 3e saison vient tout juste d’être terminée. Les deux seraient tournées et produites consécutivement, selon le site spécialisé Redanian Intelligence.

The Witcher © Netflix

La production de la saison 3 de The Witcher a touché à sa fin, ce week-end. Pendant ce temps, Netflix commence déjà à planifier l’avenir de la série : les saisons 4 et 5 viennent d’avoir le feu vert, selon Redanian Intelligence. Le site spécialisé indique que les deux saisons futures seront tournées et produites dans la foulée.

Deux nouvelles saisons pour The Witcher, filmées consécutivement, pour un total de sept saisons

La saison 3 de The Witcher a récemment terminé son tournage, après un bref retard provoqué par la pandémie de COVID-19. Malade, la star Henry Cavill avait dû prendre une pause de deux semaines, avant de rentamer le tournage.

Cette troisième saison adaptera les événements et les personnages du roman d’Andrzej Sapkowski, Time of Contempt (Le Temps du mépris en VF), le deuxième roman de la saga et le quatrième livre au total. Le synopsis de Netflix pour la série révèle qu’on y suivra Ciri, chassée par diverses factions, y compris les elfes et les mages, tout en poursuivant sa formation magique sous la direction de Yennefer de Vengerberg. La sorcière emmènera la princesse à Aretuza pour s’entraîner.

La saison 1 avait adapté les événements et les personnages des livres Le Dernier Vœu et L‘Épée de la Providence, tandis que la saison 2 s’inspirait principalement du livre Le sang des elfes. La productrice de la série, Lauren S. Hissrich, a confirmé que la saison 3 comprendra, elle aussi, des éléments majeurs de ce livre.

Selon elle, la série devrait compter sept saisons au total, afin de suivre le rythme des romans. Cependant, ces plans peuvent changer, la productrice ayant indiqué qu’elle s’adapterait, en fonction de l’envie des fans et des livres de Sapkowski.

La saison 3 de The Witcher n’a actuellement pas de date de sortie. De nouvelles annonces concernant l’avenir de la série sont toutefois attendues lors de l’événement TUDUM de cette année, qui aura lieu le 24 septembre.

Source : Redanian Intelligence