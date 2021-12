The Witcher : les critiques sur la saison 2 viennent de tomber

Les premiers retours sur la saison 2 de The Witcher viennent enfin d’être partagés sur la toile et ils sont dithyrambiques !

Encore quelques jours de patience avant de découvrir la saison 2 de The Witcher sur Netflix. Après de longs mois d’attente, les fans vont enfin pouvoir rassasier leur appétit. Si quelques photos exclusives ont déjà été partagées sur la toile, c’est au tour des premières critiques de se dévoiler. Toutes sont plus dithyrambiques les unes que les autres. La saison 2 semble promettre un récit simplifié et encore plus spectaculaire. L’humour sera de mise malgré un univers résolument plus sombre. Certains vont jusqu’à qualifier cette nouvelle mouture de bien supérieure à la première saison.

The Witcher saison 2 fait l’unanimité – Crédit : Netflix

Les critiques estiment ainsi que Netflix tient désormais entre ses mains un programme qui pourrait devenir aussi culte que Game of Thrones, rien que ça !

The Witcher saison 2 : chronique d’un succès assuré ?

Polygon aime le retour à la simplicité du programme. « La série est enfin un peu plus conventionnelle et un peu moins bizarre » explique ainsi le média dans un article détaillé. « La nouvelle saison offre un élan incroyable, avec une distribution encore plus complète qu’auparavant » affirme de son côté The Verge. Pour Decider, « The Witcher saison 2 est une adaptation grandiose qui créée quelque chose d’unique tout en respectant sa source ».

Les compliments sont également nombreux sur la performance globale des comédiens. Notamment sur celle de Ciri. « Elle conduit presque tous les développements les plus intéressants de cette saison même si l’histoire continue régulièrement élargir son champ d’application » affirme Kate Bailey du média IGN. « Cavill offre une énergie paternelle assez dingue » annonce de son côté AV Club.

Vous l’aurez compris : le succès promet d’être au rendez-vous, même si le public aura toujours le dernier mot. The Witcher n’a certes pas fini de nous surprendre !

