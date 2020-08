The Witcher : Monster Slayer, un RPG à la Pokémon Go bientôt disponible sur iOS et Android

The Witcher : Monster Slayer est un nouveau jeu RPG en réalité augmentée développé par Spokko, un studio de CD Projekt RED. Il sera bientôt disponible sur iOS et Android. Comme Pokémon Go, c’est un free-to-play qui requiert que vous sortiez à l’extérieur pour jouer.

Crédit : CD Projetk RED

Vous pourrez bientôt devenir Geralt de Riv et chasser des monstres depuis votre smartphone, le tout en vous baladant à l’extérieur. Le principe vous rappelle quelque chose ? C’est normal, les joueurs ont tendance à comparer les jeux mobiles en réalité augmentée au fameux Pokémon Go. Le développeur de ce dernier, Niantic, est également à l’origine de Harry Potter : Wizards Unite, un jeu semblable sorti en 2019 et adapté de la franchise culte. Le studio polonais, CD Projekt RED, vient d’annoncer The Witcher : Monster Slayer au travers d’une bande-annonce de présentation originale.

The Witcher : Monster Slayer, ou comment devenir un apprenti Sorceleur dans la vie réelle

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessous ou même sur le site officiel du jeu, celui-ci se servira de la géolocalisation et de l’appareil photo de votre smartphone. Vous pourrez ainsi partir à l’exploration du monde réel dans l’espoir de débusquer et combattre à l’épée des monstres en réalité augmentée.

De la même manière que vous collectionnez les Pokémons dans Pokémon Go, vous collectionnerez les trophées de monstres dans The Witcher : Monster Slayer. Ce sont bien évidemment les mêmes que ceux du jeu vidéo The Witcher 3, dont les ventes ont connu il y a quelques mois une hausse de 554 % grâce à la série Netflix The Witcher. D’ailleurs, le tournage de la saison 2 de celle-ci vient tout juste de reprendre.

CD Projekt RED a également mis en ligne une bande-annonce de gameplay, disponible ci-dessus. Cependant, nous n’avons pas encore de date de sortie. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site si vous voulez en être notifié. Selon le studio polonais, The Witcher : Monster Slayer sera bientôt disponible sur iOS et Android.

Source : TouchArcade