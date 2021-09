The Witcher : Netflix annonce officiellement la saison 3 et dévoile de nouveaux trailers

Netflix a réservé de nombreuses surprises lors de son événement TUDUM, et l’une des plus importantes a été l’annonce officielle de la saison 3 de The Witcher avant même la diffusion de la saison 2. Netflix a également déclaré qu’il continuerait à développer The Witcher avec un deuxième film d’animation et, étonnamment, une série destinée aux enfants et aux familles.

Crédit : Netflix

Basé sur les romans d’Andrzej Sapkowski, The Witcher met en scène Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv, un chasseur de monstres solitaire qui s’efforce de trouver sa place dans le monde lorsque le destin le réunit avec une puissante sorcière et une jeune princesse pour une aventure pleine de rebondissements sur un continent de plus en plus instable.

Toss a coin to our growing Witcher universe! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx — The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021

Netflix dévoile trois nouveaux trailers pour la saison 2

Alors que la deuxième saison de The Witcher arrivera le 17 décembre prochain sur Netflix, l’entreprise a dévoilé trois nouveaux trailers. Nous avons d’abord eu droit à un trailer récapitulatif de la première saison, mais qui apporte tout de même de nouvelles images de la saison 2.

Comme vous pouvez le voir dans cette bande-annonce, la deuxième saison verra Geralt (Henry Cavill) emmener Ciri (Freya Allan) à Kaer Morhen, une forteresse de montagne inaccessible qui fut le quartier général de la guilde des Sorceleurs pendant des siècles. On découvre également deux nouveaux extraits, qui dévoilent une scène avec Nivellen, un ancien ami de Geralt, ainsi qu’une scène montrant Geralt protéger Ciri dans une maison habitée par un monstre. La saison s’annonce mouvementée, puisqu’Henry Cavill avait dévoilé que chaque épisode aurait plusieurs cliffhangers.

Netflix a également dévoilé les coulisses de la série préquelle The Witcher Blood Origin, qui racontera l’histoire du tout premier Sorceleur, 1 200 ans avant Geralt de Riv, à une époque où les mondes des monstres et des hommes étaient séparés, jusqu’à l’événement décrit comme la « Conjonction des sphères » qui a forcé les monstres, les hommes et les elfes à vivre ensemble. Si vous êtes trop impatient de découvrir la suite de la série, vous pouvez déjà aller vous faire spoiler et découvrir tous les détails du premier épisode de la saison 2.