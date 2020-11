The Witcher : Netflix dévoile un trailer festif et ensanglanté au rythme d’une chanson de Noël

La série The Witcher de Netflix a droit à un nouveau trailer aussi festif qu’ensanglanté pour célébrer les fêtes de fin d’année. Il est accompagné d’une chanson de Noël iconique, Sleigh Ride de The Ronettes.

Le trailer festif de The Witcher – Crédit : Netflix

Netflix sait à quel point la deuxième saison de The Witcher est impatiemment attendue par les fans. Alors, quoi de mieux que de leur dévoiler un tout nouveau trailer ? C’est une très bonne surprise du géant des plateformes de SVoD, sauf que le trailer ne révèle aucune image exclusive de la deuxième saison. Et oui, ce trailer contient uniquement des scènes tirées des épisodes de la première saison. Cela n’a pas empêché les fans de la série de se réjouir de ces images. Ils ne se lassent effectivement jamais de voir Geralt de Riv joué par Henry Cavill à l’écran.

Des guirlandes, des cadeaux et des morts par milliers

Netflix a précisé que le trailer regroupe « vos favoris de The Witcher pour une aventure sanglante et géniale à travers le Continent ». Dans ce montage, Geralt essaie de résister tant bien que mal à l’esprit de Noël, mais ce n’est pas évident. Bien entendu, les modifications nécessaires ont été apportées aux scènes pour leur donner un aspect festif.

Outre la fausse neige, les bonnets de père Noël et la décoration composée de multiples guirlandes illuminées et de cadeaux colorés, sa fidèle monture Ablette est équipée d’un collier à grelots. Vous pouvez voir par vous-même ci-dessous tous les détails de ce trailer festif partagé sur YouTube. D’ailleurs, il est accompagné de l’une des chansons de Noël les plus populaires de tous les temps. Il s’agit de Sleigh Ride de The Ronettes.

Certains fans sont peut-être déçus qu’il ne s’agisse pas du trailer tant attendu de la deuxième saison, mais il ne faut pas oublier que le premier anniversaire de la série The Witcher se rapproche. En effet, la série a été diffusée le 20 décembre 2019. Mais alors, qu’en est-il de la deuxième saison prévue pour 2021 ? Nous ne connaissons toujours pas la date de diffusion précise, mais Netflix nous a déjà révélé l’intrigue. La plateforme nous a aussi teasé quelques monstres que le Sorceleur devra affronter dans les prochains épisodes.

