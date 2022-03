The Witcher : nouveau jeu confirmé sous Unreal Engine 5 !

The Witcher annonce un nouveau jeu ! CD Projekt promet le début d’une nouvelle ère et passe sous le moteur graphique Unreal Engine 5.

CD Projekt annonce un nouveau jeu The Witcher – Crédit : CD Projekt RED

The Witcher cartonne dans le monde entier. Sur Netflix, les spectateurs découvrent les aventures de Geralt de Riv sous les traits de Henry Cavill. Mais soyons honnêtes. Si autant de gens apprécient l’univers, c’est grâce à la franchise vidéoludique de CD Projekt. Un studio polonais à qui l’on doit Cyberpunk 2077 désormais disponible sur Xbox Series X et PS5 avec votre sauvegarde. Et personne ne s’y attendait mais c’est officiel. Un jeu The Witcher arrive avec un nouvel opus annoncé !

Un nouveau jeu The Witcher officiellement en développement

In case the website doesn't load for you, here's the screengrab. pic.twitter.com/V9KPK8TfeC — The Witcher (@witchergame) March 21, 2022

CD Projekt, c’est une société au succès mondial grâce à The Witcher. Un RPG salué pour une trilogie marquante pour des millions de joueurs. C’est simple : Wild Hunt n’a pas pris une ride et passionne toujours autant la communauté. Et les deux précédents épisodes restent aussi appréciés. Mais alors que personne ne s’y attendait, le studio polonais annonce un nouveau jeu. On connaît de maigres détails mais ça reste bon à prendre !

L’entreprise abandonne son moteur REengine pour passer sous Unreal Engine 5. Un logiciel à la puissance impressionnante dévoilé avec une démo sur PS5. Graphiquement, il faudra s’attendre à de belles images. Cette décision se motive par un partenariat entre les sociétés, notamment.

Pas de Geralt de Riv au programme dans cette suite

En revanche, n’espérez pas revoir Geralt de Riv. On parle ici d’une nouvelle ère pour The Witcher. Mais la présence de Sorceleurs semble évidente (prenez cette information comme une simple supposition). Le visuel dévoile également de la neige. Peut-être que l’intrigue que se déroule dans des environnements enneigés ?

Entre ce futur jeu et la saison 3 de The Witcher dans laquelle Geralt de Riv n’affrontera pas que des monstres, difficile de passer à côté de l’univers riche imaginé par Andrzej Sapkowski !

Source : Twitter