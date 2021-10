The Witcher saison 2 dévoilé dans un premier teaser, Denis Villeneuve révèle sa séquence de Dune favorite, des problèmes d’écran sur les Pixel 6 et 6 Pro, c’est le récap’

Après de longs mois d’attente, la saison 2 de The Witcher se dévoile enfin dans un premier teaser, la séquence favorite de Denis Villeneuve dans Dune suffit pour résumer le roman source, des utilisateurs signalent des problèmes concernant l’écran de leurs Pixel 6 et 6 Pro, c’est le récap’ du jour.

The Witcher saison 2 : « Un destin monstrueux »

Après des mois d’attente, un teaser de la saison 2 de The Witcher a enfin été partagé par Netflix, ainsi qu’une affiche sur laquelle on peut lire le sous-titre de la saison : « Un destin monstrueux ». On découvre dans la bande-annonce que les Royaumes du Nord et Royaumes du Sud sont entrés en guerre et que Geralt de Riv tente de protéger la princesse Cirilla du mystérieux pouvoir qu’elle possède en elle. La saison 2 sortira sur Netflix le 17 décembre 2021.

Ciri et Gerald de Riv dans The Witcher saison 2 – Crédit : Netflix

Dune : la séquence favorite de Denis Villeneuve dévoilée

Au cours d’une interview, Denis Villeneuve est revenu sur la complexité du roman Dune et a expliqué quelle était sa séquence favorite du film et pourquoi. Il s’agit de la séquence où l’on voit Paul et Jessica face aux visions d’horreur de la guerre à venir. Selon le réalisateur, cette scène résume à elle-seule la quintessence du roman et déclare

« […] à chaque que je vois cette scène, je ne peux pas m’empêcher d’être ému ». Suite au succès de Dune, la Warner a enfin confirmé la mise en chantier d’un second opus qui sortira le 20 octobre 2023 et Villeneuve a bon espoir d’en faire une trilogie.

Dune : Villeneuve parle de sa scène préférée – Crédit : Warner Bros Studios

Des utilisateurs de Pixel 6 et 6 Pro se plaignent de leur écran

Disponibles depuis quelques jours seulement, les Pixel 6 et 6 Pro font déjà l’objet de nombreuses plaintes d’utilisateurs déçus de constater des problèmes sur leur écran. En effet, trois problèmes différents ont été signalés sur les réseaux : certains Pixel 6 ont un écran qui grésille, d’autres ont une teinte verte sur l’écran, et un autre utilisateur a partagé sur Twitter une photo d’un écran troué deux fois à l’assemblage. Ces soucis sont inexpliqués jusqu’à présent et rien ne dit pour l’instant si le grésillement et la teinte verte de l’écran sont des problèmes logiciels ou matériels.

