The Witcher : la bande-annonce de la saison 2 dévoilée par Netflix !

La saison 2 de The Witcher a enfin sa première bande-annonce. Après de longs mois d’attente, voici un aperçu de la suite des aventures de Gerald de Riv, sorceleur, et de Ciri, surtout, dont le destin était resté en suspend à la fin de la saison 1.

Ciri et Gerald de Riv dans The Witcher saison 2 – Crédit : Netflix

Pour rappel, The Witcher suit les pérégrinations de Gerald de Riv, un guerrier taillé pour exterminer les monstruosités qui peuplent l’univers créé par Andrzej Sapkowski. Des romans de ce dernier ont découlé une trilogie de jeux vidéo, acclamée par les critiques et les joueurs. En 2019 sort la première saison d’une série conçue par Netflix. La pandémie passant par là, il aura fallu attendre deux ans pour avoir la suite.

La date de sortie de la saison 2 de The Witcher a été confirmée en juillet dernier. Elle sortira sur Netflix le 17 décembre 2021. Depuis, nous n’avons guère eu grand-chose à nous mettre sous la dent à part quelques photos et un teaser de la saison 2 de The Witcher. Aujourd’hui, grâce au premier trailer, on a enfin des détails intéressants sur l’intrigue à venir.

Comme on pouvait s’en douter, les Royaumes du Nord et Royaumes du Sud sont entrés en guerre. Convaincu que Yennefer n’a pas survécu à la bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance, Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du Continent se battent pour la suprématie à l’extérieur de ses murs, il doit protéger la jeune fille d’un plus grand danger : le mystérieux pouvoir qu’elle possède en elle.