The Witcher saison 2 : Netflix dévoile la première page du script, une scène sanglante narrée par Geralt

La saison 2 de The Witcher commence à se dévoiler progressivement. Netflix a partagé la première page du script qui détaille une scène sanglante et terrifiante durant laquelle Geralt s’exprime de manière mystérieuse.

La deuxième saison de The Witcher se fait attendre par les fans impatients de revoir Geralt joué par Henry Cavill et les nouveaux monstres qu’il devra affronter. Netflix n’a pas encore dévoilé la bande-annonce de la saison 2, mais le géant des plateformes de SVoD avait concocté un trailer festif et ensanglanté rythmé par la chanson Sleigh Ride de The Ronettes. Celui-ci n’avait dévoilé aucune nouvelle information à propos de la prochaine saison puisqu’il avait uniquement réutilisé des scènes de la première saison.

Geralt (Henry Cavill) dans la première saison de The Witcher – Crédit : Netflix

En attendant de publier la bande-annonce officielle, Netflix a partagé sur Twitter la première page du script de la saison 2. Elle ne révèle rien d’extraordinaire au niveau de l’intrigue, mais elle nous plonge dans l’ambiance sombre, violente, terrifiante et mystérieuse de The Witcher. Voilà de quoi démarrer la deuxième saison de The Witcher en beauté.

La saison 2 de The Witcher démarre fort avec un nouveau monstre dès le début

La première scène de la saison 2 de The Witcher met en scène un marchand nommé Colin Coppercloth qui arrive en chariot aux abords d’un petit village en pleine nuit. Il est accompagné de sa femme Meena et de sa fille Kira. Geralt narre l’arrivée de cette petite famille en déclarant : « tu as suivi chacun de mes pas. Mais tu as terrassé les autres que j’ai croisés en chemin. Pourquoi ? ». Pendant que les spectateurs se demanderont à quoi ou à qui Geralt fait référence, une scène sanglante et terrifiante se déroulera devant leurs yeux.

Alors que le marchand cherche âme qui vive dans ce village, sa fille Kira se met à hurler. Elle est couverte de sang et Colin Coppercloth s’aperçoit que sa femme s’est volatilisée. Il se rue alors vers le chariot, mais se fait soudainement emporter dans les ténèbres par quelque chose, sûrement un nouveau monstre qui est apparu dans un tourbillon de neige. La fille, qui entend son père se faire dévorer par cette chose, court en direction d’un manoir pour chercher de l’aide. La deuxième réplique de Geralt pendant le massacre du marchand est : « j’étais censé finir seul, n’est-ce pas ? Alors, je commencerais enfin à avoir peur ? ».

À quoi Geralt fait-il référence ?

Voilà, c’est tout ce que Netflix a dévoilé pour le moment. Geralt fait-il face à une menace de taille ou à ses propres démons dans la saison 2 ? Nous ne savons pas encore à qui ses paroles sont destinées. En tout cas, une chose est sûre. La deuxième saison de The Witcher s’annonce encore plus sombre que la précédente. D’ailleurs, Netflix a déjà révélé l’intrigue de cette saison. Geralt devra protéger la princesse Ciri d’un danger grandissant tout étant convaincu que Yennefer a été tuée pendant une bataille.

Il ne nous reste plus qu’à découvrir la bande-annonce de la saison 2 de The Witcher qui est attendue pour 2021. Pour ceux qui ont du mal à patienter, l’intégrale de la saga littéraire de The Witcher fait partie de nos 10 meilleurs cadeaux à offrir à un gamer pour Noël.

Source : CBR