Thor 4 : Gorr et Mighty Thor dévoilés par le merchandising

Le set LEGO de Thor 4 nous en dévoile plus – Crédit : Marvel Studios

Thor 4 promet énormément. Taika Waititi reprend la direction des aventures du dieu nordique avec l’assurance d’une grande aventure. D’autant plus que le super-héros se frotte à Gorr le Massacreur de dieux. Un personnage interprété par Christian Bale (Batman dans The Dark Knight) souhaitant mettre la tête des êtres divins au bout d’un pieu. Il faut dire que sa famille est morte malgré des prières auxquelles les dieux ne répondaient pas. Autant dire que Gorr est remonté. Très remonté ! Et aujourd’hui, le merchandising de Thor 4 dévoile le look du méchant mais ce n’est pas tout.

Gorr et Mighty Thor apparaissent pour la première fois

Crédit : LEGO

Crédit : LEGO Crédit : LEGO

Le merchandising dévoile souvent des informations cruciales sur les films à venir. Thor 4 n’échappe pas à la règle avec son premier set LEGO. On découvre Gorr le Massacreur de dieux mais aussi la version de Natalie Portman en tant que Mighty Thor. L’ensemble contient également les figurines de Korg (Taika Waititi) ou encore Tessa Thompson (Valkyrie). Il s’agit là de la première utilisation de certains personnages pour les produits dérivés. Le set LEGO présente Gorr le Massacreur de dieux avec une épée noire, sans aucun doute sa Necrosword. On l’aperçoit en train de combattre la version féminine de Thor. L’itération de Chris Hemsworth utilise Stormbreaker.

La quatrième phase du MCU se poursuit

Depuis Black Widow, les spectateurs découvrent la quatrième phase du MCU. Une phase se concentrant énormément sur le multivers avec plusieurs univers parallèles. Un élément au centre de Spider-Man 3 également présent dans Doctor Strange 2. Sans oublier la venue de futures séries sur Disney+. On pense notamment à Moon Knight et She-Hulk.

Pour le moment, n’espérez pas voir Thor 4 maintenant. Le long-métrage de Taika Waititi arrive le 13 juillet 2022. La promesse d’une nouvelle interprétation pour le dieu nordique avec Mighty Thor !

Source : ScreenRant