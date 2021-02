Thor 4 : Le possible caméo d’une puissante Avengers révélé

Une Avengers attendue dans Thor 4 – Crédit : Marvel Studios

Disney a récemment révélé Star, nouvelle catégorie de Disney+, fort de son énorme expansion. Il faut dire que le studio cartonne avec Star Wars et Marvel, deux licences qui seront exploitées dans de nouvelles productions annoncées. Mais le MCU n’en a pas terminé avec nos salles de cinéma, bien au contraire. Plusieurs longs-métrages de la quatrième phase sont au programme, entre Black Widow, Doctor Strange 2, qui pourrait faire affronter deux personnages importants, ou encore Thor 4 (Thor: Love and Thunder). Et Wegotthiscovered semble savoir qu’un caméo d’une Avengers aura lieu dans ce dernier. Une héroïne qui n’a eu droit qu’à un film solo mais dont le second est dans les cartons de Disney/Marvel Studios.

Captain Marvel ferait une petite apparition dans Thor 4

Un autre caméo attendu pour la prochaine aventure du Dieu Nordique – Crédit : Marvel Studios

Thor 4 sera de nouveau dirigé par Taika Waititi après Thor: Ragnarok. Fort de son succès chez Disney, le cinéaste est également à la tête d’une production Star Wars. Et côté Marvel, l’homme aura un solide budget de 200 millions de dollars pour mettre à l’honneur le Dieu Nordique. Et comme toujours chez le MCU, il y aura des liens avec les autres productions de la phase 4, parmi lesquelles se trouve notamment WandaVision, série plébiscitée dans le monde et diffusée uniquement sur Disney+.

Dans Thor 4, on retrouvera Chris Hemsworth dans le rôle du Dieu Nordique tandis que Natalie Portman est attendue pour également incarner Thor. On parle également de Christian Bale dans un nouveau rôle et la présence de Chris Pratt, alias Star Lord dans Les Gardiens de la Galaxie. Et cerise sur le gâteau : Matt Damon doit revenir.

Et selon Wegotthiscovered, Thor 4 sera l’occasion de créer un lien avec Captain Marvel, incarnée par Brie Larson. L’héroïne, qui a marqué les spectateurs d’Avengers: Endgame, qui n’a pas totalement livré sa « fin », pourrait apparaître. Selon les premières rumeurs, les Gardiens de la Galaxie et Thor vont croiser Carol Danvers dans l’espace ! Reste à savoir comment Captain Marvel fonctionnera au sein de cette dynamique de groupe et l’importance de son caméo – si la rumeur est avérée.

Thor: Love and Thunder est attendu dans nos salles de cinéma pour le 4 mai 2022, à moins d’un report du tournage pour cause de pandémie.

Source : Wegotthiscovered