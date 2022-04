Thor 4 : premier teaser avec deux dieux du tonnerre pour le prix d’un

Et une nouvelle Thor rejoint le MCU – Crédit : Marvel Studios

Le phase 4 du MCU poursuit sa construction avec un rythme de croisière. Les séries s’enchaînent sur Disney+ avec un gros agenda pour les mois à venir. On pense à She-Hulk ou encore Ms. Marvel dont les nouveaux pouvoirs se dévoilent. Mais le plus gros reste au cinéma avec la sortie prochaine de Doctor Strange 2 mais surtout Thor 4 (Thor : Love and Thunder). Et alors que personne ne s’y attendait, Marvel Studios profite du lundi de Pâques pour balancer un teaser. Une belle surprise mais surtout deux dieux du tonnerre pour le prix d’un avec Natalie Portman en Jane Foster !

Jane Foster enfile à son tour le costume de Thor

Ah, Thor 4… Des mois que les fans guettent une petite image officielle du long-métrage tant attendue et voici un premier teaser. Il faut dire que Thor : Ragnarök a bien marché auprès de la communauté. Logique qu’elle soit au rendez-vous pour ce projet à nouveau mené par Taika Waititi. D’autant plus que le dieu d’Asgard n’est plus le seul à porter le nom de Thor. Jane Foster, aperçue dans le MCU précédemment, enfile également le costume. On l’aperçoit à la fin toujours campée par Natalie Portman. De quoi ravir les fans de la première heure avec cette itération bien connue des amateurs de comics.

Pour le reste, Marvel Studios ne balance pas toute la sauce. Pas d’images de Christian Bale en tant que Gorr, un super-vilain extrêmement redouté et véritable tueur de dieux. Thor en est un, pas besoin de vous faire un dessin ! Russell Crow fait également ses débuts dans l’univers connecté. On retrouve des personnages connus avec des membres des Gardiens de la Galaxie, Star-Lord en tête. Rappelons que l’équipe tire sa révérence dans Les Gardiens de la Galaxie 3.

Autre retour, l’humour introduit par Taika Waitit dans le précédent film. On découvre un nouvel Asgard avec des panneaux invitant à conduire doucement et des paquebots au loin !

Source : YouTube