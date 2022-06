Thor 4 : une nouvelle bande-annonce avec les Gardiens de la Galaxie, Gorr et Fat Thor

Thor: Love and Thunder arrive le 13 juillet 2022 dans nos salles obscures. Le Dieu du Tonnerre s’apprête à se lancer dans un voyage différent de tout ce qu’il a connu jusqu’à présent : une quête de paix intérieure. Cependant, sa retraite est interrompue par Gorr le boucher, un tueur galactique qui cherche l’extinction des dieux. Voici la nouvelle bande-annonce.

Thor: Love and Thunder © Marvel

Une nouvelle bande-annonce de Thor : Love and Thunder vient d’être dévoilée. Elle signe le retour de Fat Thor que l’on avait aperçu dans Avengers: Endgame, ainsi que l’implication des Gardiens de la Galaxie, l’arrivée de Mighty Thor et le règne du roi Valkyrie à New Asgard.

Sortie en salles prévue le 13 juillet 2022

Partagée par Marvel Entertainment sur YouTube, la bande-annonce commence avec Thor tentant de prononcer un discours aux habitants de New Asgard. Son discours est entrecoupé d’images de Peter Quill (Chris Pratt), ouvrant le feu sur un adversaire invisible et de Jane Foster (Natalie Portman) en tant que Mighty Thor, la remplaçante du héros actuel.

Thor est ensuite interrompu par une série de bruits grinçants créés par Miek, qui écrit sur un tableau blanc. La bande-annonce d’une minute présente également de nouvelles images du vilain Gorr, campé par Christian Bale, ainsi qu’une bataille épique entre Thor et ce dernier.

Chris Hemsworth et le réalisateur Taika Waititi se retrouvent pour la deuxième fois au sein du MCU pour le quatrième film autonome autour du Dieu du Tonnerre. Après les événements de la saga Infinity, Thor: Love and Thunder pourrait bien être le tout dernier film de Chris Hemsworth au sein du MCU, après 12 ans de bons et loyaux services.

« Love and Thunder pourrait bien être mon dernier film Marvel. Je ne sais pas. C’était une expérience terriblement drôle et farfelue, comme avec tous les films de Waititi » avait-t-il dit. « Ça fait dix ou onze ans que je joue ce personnage avec excitation. Chaque film est rafraîchissant, nouveau » avait-il ajouté.