Thor dans God of War : Ragnarok, un chargeur sans fil Ikea, 221km/h pour la Tesla Model Y, le récap’

La forte corpulence de Thor dans le jeu God of War divise les joueurs, Ikea innove en proposant un chargeur sans fil invisible pour n’importe quelle table, la Tesla Model Y dépasse la vitesse maximale annoncée par le constructeur, c’est le récap’ du jour.

God of War : Ragnarok : Thor est fort, puissant mais pas bodybuildé

Les personnages de God of War : Ragnarok ont été présentés et le nouveau look de Thor n’a pas laissé les joueurs indifférents. Alors que le dieu du Tonnerre interprété par Chris Hemsworth dans le Marvel Cinematic Universe est puissant par ses muscles et sa carrure, la représentation de Thor dans la prochaine grosse exclu PlayStation est très différente. Le directeur de God of War Eric Williams précise que Thor est connu pour avoir une force colossale dans la mythologie et n’a pas forcément le physique musclé du Thor de Marvel. Il explique également que les hommes les plus forts du monde ne travaille pas sur leur esthétique, mais sur leur force et leur puissance. La corpulence de Thor étant très différente de ce à quoi le public est habitué, les joueurs ont encore un avis partagé sur ce nouveau look.

Thor dans God of War : Ragnarok – Crédit : Santa Monica Studio

La recharge sans fil Ikea

La marque Ikea innove et propose désormais le Sjömärke, une recharge sans fil mesurant approximativement 18 cm de long pour 8 cm de large qui ne nécessite pas un contact direct avec le téléphone. Le but du fabricant est de proposer une solution de recharge sans fil complètement invisible aux utilisateurs soucieux de leur décoration d’intérieur. Le chargeur se veut universel et il est compatible avec le dernier standard Qi 1.2.4, permettant une recharge de faible puissance dans la fourchette 0 à 5 W. Le Sjömärke est déjà disponible sur le site internet Ikea France et en stock dans certains magasins au prix de 29,99 euros.

Chargeur sans fil Sjömärke. Crédit : Ikea

Model Y : un pilote pousse le véhicule au-delà des limites annoncées par Tesla

La chaine Youtube TopSpeedGermany a testé le SUV compact Tesla Model Y sur une Autobhan, ces autoroutes allemandes sans limite de vitesse. Alors que le constructeur annonçait une vitesse maximale de 217 km/h pour sa version européenne, le pilote a réussi à atteindre 221 km/h. La production de la Tesla Model Y a commencé en début d’été et les premières livraisons sont prévues courant novembre. Le modèle Grande Autonomie est annoncé à un prix de départ de 59.990 euros, tandis que la version performance coûtera 66.990 euros.

