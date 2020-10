Thor gros, Keanu Reeves musclé, tout est faux

Grâce à la magie du cinéma et ses effets spéciaux, Keanu Reeves peut paraître plus musclé et Chris Hemworth devient bedonnant. C’est ce que révèle une vidéo qui montre le travail précis des maquilleurs sur les tournages.

Les muscles de Keanu Reeves sont évidemment faux – Crédit : United Artists Releasing

On le sait, les acteurs étasuniens s’entraînent souvent pour les blockbusters. Tout le monde a en tête l’impressionnante musculature de Henry Cavill, qui rêve de devenir le prochain James Bond, dans le rôle de Superman ou Geralt de Riv. Même chose du côté des acteurs du MCU, qui n’hésitent pas à s’entraîner des heures à la salle, comme Chris Hemsworth, interprète de Thor. Seulement voilà : ces derniers ont parfois droit à un petit coup de pouce pour paraître plus imposants ou, au contraire, avoir du ventre lorsque le leur est plat. C’est ce que nous révèle une vidéo dénichée sur Reddit.

Keanu Reeves enfile une prothèse pour paraître plus musclé

La vidéo nous présente Kevin Yagher, décrit comme un spécialiste des effets spéciaux. Un homme qui a bossé sur des franchises horrifiques cultes, comme Freddy, Vendredi 13 ou Hellraiser. Dernièrement, Kevin Yagher a supervisé les effets spéciaux de Bill & Ted Face the Music avec Keanu Reeves, qui reviendra dans un Matrix 4 décrit comme une nouvelle révolution. Lors d’une scène, l’acteur a eu besoin de muscles beaucoup plus imposants que les siens.

On y voit l’homme concevoir les muscles que porte Keanu Reeves à un moment du film. Des muscles saillants et imposants sous forme de prothèses et un véritable travail d’orfèvre. Kevin Yagher et ses équipes ont le souci du détail, avec une colorisation pointue des tétons. Sans oublier le contraste de la peau qui est pris en compte par les maquilleurs pour lui offrir un grain réaliste. D’autres exemples sont montrés, comme Vinnie Jones en Fléau dans X-Men : L’Affrontement final, qui a eu droit à un petit coup de pouce pour paraître plus imposant.

Le ventre de Chris Hemsworth dans Avengers: Endgame est totalement fake – Crédit : Marvel Studios

On aperçoit également Chris Hemsworth et son fameux ventre bedonnant dans Avengers: Endgame, qui a eu droit à sa version rétrogaming. Car l’acteur australien n’a pas pris du poids pour le rôle et a dû passer par des prothèses.

Cette vidéo nous montre toute l’étendue des recherches effectuées par Kevin Yagher. De la recherche de couleurs parfaites, à des détails comme des poils sur le ventre d’un personnage ayant de l’embonpoint ou des grains de beauté ici et là.

Bien évidemment, Kevin Yagher a mis du temps à en arriver là, avec de nombreux obstacles au passage. Dans Adaptation, Nicolas Cage a dû porter un faux ventre, plein de lentilles. Malheureusement, la transpiration de l’acteur… a fait germer ces dernières ! Le maquilleur a donc adopté une nouvelle stratégie pour éviter cela : remplir la poitrine et le ventre d’une prothèse avec des sacs de perles.

Crédit : Reddit