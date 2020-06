Thor : Kenneth Branagh évoque la pression de diriger un tel film

Réaliser Thor n’était pas aisé pour Kenneth Branagh – Crédit : Marvel Studios

Avant d’être l’immense univers connecté que l’on connait aujourd’hui, Marvel au cinéma n’était pas si important. Grâce aux efforts de Disney, la mythologie est désormais dense et prompt à de nombreuses évolutions, comme avec la nouvelle équipes des Gardiens de la Galaxie. Parmi les premier films, on trouve Thor de Kenneth Branagh, sorti le 27 avril 2011 chez nous. En pleine interview pour la sortie de Artemis Fowl sur Disney+, le cinéaste britannique est revenu sur son expérience à la tête du film sur le Dieu Nordique.

Une énorme pression sur les épaules de Kenneth Branagh

Le tournage de Thor ne fût pas aisé pour Kenneth Branagh. Le cinéaste reconnaît que la pression était forte autour de son film après le succès important du Iron Man de Jon Favreau, désormais à la tête de The Mandalorian dont la saison 2 arrivera prochainement.

Dans son interview, Kenneth Branagh explique que Thor était essentiel pour créer un lien entre les différentes parties de l’univers Marvel, celles liées à la Terre, l’espace et le fantastique. Selon lui, le film devait apporter du neuf avec Asgard, les Neufs Royaumes… Le matériau de Thor n’était pas le même que dans un Captain America et selon Kenneth Branagh, son film devait questionner « Y’a-t-il un avenir fantastique ? ». Avec l’avènement des Avengers, il ne fait aucun doute que les péripéties Marvel ne se déroulent plus que sur Terre.

Kenneth Branagh devait s’éloigner de l’univers Thor

Kenneth Branagh n’était pas prêt à diriger la suite – Crédit : Marvel Studios

Malgré le succès de Thor, Kenneth Branagh a décidé de ne pas revenir à la réalisation du second épisode. Un épisode appelé Thor : Le Monde des ténèbres et dirigé par Alan Taylor. Dans cette même interview, le cinéaste revient sur les raisons de cette décision.

Parfois, j’aime planifier ces histoires comme des trilogies, mais c’est plus difficile dans un monde connecté avec d’énormes enjeux car tu dois regarder comment les premiers fonctionnent. Quand le premier a été terminé, ça a été trois années géniales de ma vie, mais je devais me ressourcer en me concentrant sur autre chose. J’étais très impliqué pour celui-ci, donc je ne vais pas dire « plus jamais » car cela a changé ma carrière et j’en suis profondément reconnaissant.

– Kenneth Branagh

Si Kenneth Branagh ne ferme pas la porte à l’idée de diriger un autre film Thor, la page semble tournée pour le moment.

Source : Collider