Thor : Love and Thunder sera très drôle, annonce Natalie Portman

L’interprète de Jane Foster ne cesse de teaser les fans de Marvel au sujet de Love and Thunder, quatrième opus de la franchise Thor. Dans une nouvelle interview, Natalie Portman a annoncé que le film serait plein d’humour.

Thor (Chris Hemsworth) et Jane Foster (Natalie Portman) – Crédit : Marvel Studios

À quelques mois à peine du début du début du tournage, l’actrice a livré encore quelques détails sur le tant attendu quatrième film Thor. « Ça va être vraiment idiot et drôle, et génial. Nous avons Taika Waititi … Il est merveilleux, donc je suis très excité d’être avec eux tous. », a-t-elle déclaré au micro de Jimmy Fallon. Il semble donc que Thor : Love and Thunder gardera le même aspect humoristique que son prédécesseur Ragnarok, également réalisé par Waititi. De son côté, le meilleur en scène a annoncé en juillet dernier que son prochain Thor serait également très romantique.

Natalie Portman se prépare à devenir la nouvelle Thor

L’actrice a également fait des confidences au sujet de sa préparation physique nécessaire à son retour dans la peau de Jane Foster. Et cela ne semble pas de tout repos. Après avoir passé le début de la pandémie à « manger des pâtisseries dans son lit », Portman a dû commencer un entraînement intense pour gagner des muscles. « Je suis super fatiguée après un entraînement, et pendant, et je le redoute avant. », a-t-elle confié. Mais l’actrice embrasse ces efforts, heureuse que son personnage devienne à son tour une nouvelle super-héroïne du MCU. « S’il peut y avoir tous ces super-héros féminins, plus ils sont nombreux, mieux c’est. », a-t-elle ajouté.

Il y a quelques jours, l’actrice a révélé dans une autre interview qu’elle saisira bien Mjölnir dans le film, confirmant ainsi les rumeurs sur le fait que Jane Foster prendrait la relève de Thor dans Love and Thunder. Mais cette transformation pourrait lui coûter cher, car atteinte du cancer, l’héroïne verra l’efficacité de son traitement diminuer au fur et à mesure qu’elle utilisera ses nouveaux pouvoirs.

L’équipe de Thor : Love and Thunder est déjà réunie en Australie. Ce week-end l’acteur Chris Hemsworth a partagé sur Instagram une photo d’une partie de l’équipe, faisant une sieste après une session de lecture du script. Le tournage du film devrait débuter en janvier prochain et sa sortie est désormais prévue pour février 2022.

