Thor : Love and Thunder : Taika Waititi dévoile de nouveaux détails sur le film

Le réalisateur Taika Waititi a donné des nouvelles du film Thor : Love and Thunder. On sait désormais quand débutera le tournage, et que son intrigue sera « très romantique ».

Le Comic Con at Home a été l’occasion pour les réalisateurs et acteurs di MCU de donner un peu plus de détails sur les projets cinématographiques en cours. À cette occasion, Taika Waititi a évoqué l’intrigue de Thor 4, qu’il décrit comme « vraiment dingue » et « très romantique ».

Crédit : Marvel Studios

« Je suis dans les romances maintenant. Je veux juste faire une romance. Je veux faire quelque chose que je n’ai jamais fait ou auquel je n’ai jamais pensé. Je voudrais attaquer quelque chose comme ça. », a confié le réalisateur de Thor : Ragnarok et du futur Love and Thunder au micro de la BBC. Avec un tel titre, le public s’attend évidemment à une histoire d’amour.

Des histoires d’amour pour Thor et Valkyrie

Jane Foster sera en effet de retour. Des rumeurs affirment depuis l’apparition de Natalie Portman au Comic Con de 2019 que Jane s’emparerait de Mjolnir dans Thor 4. Cette information semble désormais confirmée, puisque Portman elle-même a évoqué le fait que son personnage devienne « The Mighty Thor » dans les comics. La romance n’aura néanmoins peut-être pas lieu qu’entre Thor et Foster. Valkyrie, première héroïne bisexuelle du MCU, pourrait en effet faire la rencontre de sa partenaire. Cette dernière serait Angela, une réfugiée Asgardienne incarnée par Jodie Comer, star de la série Killing Eve.

Le script de Love and Thunder n’est pas encore tout à fait terminé, mais Waititi a déclaré qu’il travaillait dessus depuis plus d’un an, et qu’il y apportait d’ailleurs encore quelques modifications cette semaine. Le réalisateur reste toutefois très mystérieux sur les détails du film. En attendant, de nombreuses théories circulent. L’une d’entre elles suggère notamment que les événements de Love and Thunder se dérouleraient dans une dimension parallère créée par Loki dans Avengers : Endgame.

Le début du tournage confirmé

À défaut d’en dévoiler plus sur l’intrigue, l’actrice Natalie Portman a révélé que le tournage débuterait début 2021 en Australie. Le film devrait donc pouvoir sortir comme prévu en mars 2022. Il faudra néanmoins être patient pour découvrir une première bande-annonce.

Thor: Love and Thunder accueille Zappa, un personnage encore inconnu

Source : Screen Rant