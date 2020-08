Thor pourrait faire une apparition dans Mad Max: Furiosa

Thor va-t-il prêter main-forte à Furiosa ? – Crédit : Marvel Studios

Mad Max: Fury Road fût un véritable succès critique et commercial à sa sortie, en 2015. Un film salué, signant le retour de Mad Max, cette fois-ci incarné par Tom Hardy. Mais George Miller, son réalisateur, a décidé de mettre l’accent sur un personnage en particulier : Furiosa. Un personnage campé par Charlize Theron et devenu si populaire que ce dernier aura droit à son spin-off, officialisé. Et si aucune actrice n’a encore été révélée dans le rôle de Furiosa, Chris Hemsworth, éternel Thor chez Marvel, pourrait rejoindre Mad Max: Furiosa.

Un héros du MCU dans Mad Max: Furiosa ?

George Miller est en forme, très en forme. Le cinéaste aura dirigé l’explosif Mad Max: Fury Road à l’âge de 70 ans et a même imaginé Justice League, avant que le film ne soit repris par Zack Snyder, dont le premier trailer a été diffusé pendant le DC FanDom.

Avec Mad Max: Fury Road, George Miller a pris beaucoup de risques. Et grâce à sa son succès colossal, Mad Max: Furiosa est désormais un projet concret, préquel aux événements du dernier film. Un projet malheureusement retardé suite à la pandémie de Covid-19 qui affecte toute l’industrie, poussant même Disney à repousser les Star Wars.

Et selon une information rapportée par Wegotthiscovered, Chris Hemsworth, connu pour incarner Thor dans le MCU, rejoindrait le casting de Mad Max: Fury Road. La source évoque également le nom du personnage, « Dementus », décrit comme « incroyablement beau », entre 30 et 40 ans. Pour le reste, rien n’a fuité, et ce possible casting de l’acteur australien reste à prendre avec des pincettes.

Furiosa a peut-être trouvé son interprète

Anya Taylor-Joy serait candidate pour incarner Furiosa – Crédit : Universal Pictures

Mad Max: Furiosa sera un préquel de Mad Max: Fury Road, se déroulant donc avant ses événements. Raison pour laquelle Charlize Theron ne pourra reprendre son personnage, trop jeune pour elle.

Des noms sont déjà évoqués pour incarner Furiosa, comme Anya Taylor-Joy. L’actrice apparaîtra prochainement dans Les Nouveaux Mutants, qui pourrait être une trilogie, et a été popularisée par Split, et sa suite Glass. Les spectateurs ont également pu découvrir la jeune actrice dans le film d’horreur contemplatif The Witch.

Jodie Comer est également évoquée, connue principalement pour plusieurs séries télévisées : Killing Eve, My Mad Fat Diary, The White Princess… Décrocher le rôle de Furiosa serait un bon tremplin pour sa carrière.

