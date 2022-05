Thor : un film de Stan Lee et Sam Raimi était en préparation

Une histoire très étonnante – Crédit : Marvel Studios

Vous n’êtes pas sans savoir que pour beaucoup de fans, Sam Raimi est le parrain des films Marvel. On lui doit la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire considérée comme la meilleure adaptation. Des années après, l’homme revient à la barre d’une production super-héroïque avec Doctor Strange 2. Un film annonçant la présence des Illuminati et de Professeur Xavier. Le long-métrage arrive prochainement, l’occasion pour Sam Raimi d’en dire plus sur Marvel. Et notamment qu’il préparait un film avec Stan Lee dans les années 90.

Personne ne croyait en Stan Lee à l’époque

Dans les années 90, Stan Lee ne faisait pas vendre – Crédit : Crédit : Marvel Studios

Sam Raimi ne s’en cache pas, c’est un grand fan de comics. On lui doit l’adaptation de Spider-Man et prochainement Doctor Strange dans sa seconde aventure. Mais avant tout ça, lorsqu’il jouissait d’un statut culte avec Evil Dead, le cinéaste préparait un film sur Thor avec Stan Lee, son co-créateur. Le projet a été lancé dans les années 90 comme il l’explique à Rolling Stone.

[Stan Lee] et moi avons bossé sur un scénario basé sur les histoires de Thor. Nous l’avons présenté à différents studios. Et je n’arrivais pas à croire qu’ils n’avaient aucune estime pour Stan Lee à ce moment. C’était probablement en 1991 ou quelque chose comme ça. Il était traité comme un simple auteur, « Oh, super. Vous écrivez des comics, la belle affaire ! ». Je me souviens être allé dans 8 studios différents puis obtenir uniquement des refus. Je me disais : « Comment peuvent-ils dire non à ça ? ». Ils nous répondaient : « Les gens sont un peu susceptibles à propos de dieu ». Je répondais : « Oui, mais ce n’est pas un film religieux. C’est le dieu du tonnerre ! ». Ils ne comprenaient vraiment pas. – Sam Raimi

Il a fallu attendre 2011 pour la venue d’un film sur Thor alors que le MCU démarrait. Lorsque l’on sait que Stan Lee fait figure d’icône adulée, que personne ne se soucie de lui dans les années 90 a de quoi faire sourire.

En 2018, Sam Raimi dévoile déjà que Stan Lee l’a contacté pour monter une adaptation cinématographique Marvel après avoir vu Darkman (1990). Le réalisateur a déclaré : « Il m’a emmené déjeuner et m’a dit que nous devions travailler ensemble. Je lui ai dit que je voulais un film sur Thor. On a bossé sur l’écriture des scénarios pour les présenter à la Fox. Ils ont répondu que les comics ne font pas de bons films ».

Source : CBR