Titan Quest et Jagged Alliance sont gratuits sur Steam, offerts par THQ Nordic

Pour son dixième anniversaire, THQ Nordic a décidé de faire un geste envers les joueurs. L’éditeur autrichien de jeux vidéo a décidé d’offrir les classiques Titan Quest et Jagged Alliance, peu avant la conférence annoncée pour ce soir. Les jeux sont disponibles gratuitement sur Steam, à condition de les ajouter à votre bibliothèque d’ici la semaine prochaine.

THQ Nordic, éditeur de Biomutant et Titan Quest. Crédit : THQ Nordic

Titan Quest, pilier du hack ’n’ slash dans les années 2000, a été retravaillé par Black Forest Games en 2016. En plus d’avoir corrigé les nombreux bugs encore présents dans le jeu, cette version propose un rééquilibrage des ennemis, une amélioration de l’IA et le support des mods. Du contenu a également été ajouté pour enrichir le jeu.

Quant à Jagged Alliance, grand classique de la stratégie au tour par tour, il s’agit du premier jeu de la série, sorti initialement en 1994 sous DOS. De quoi goûter ou regoûter aux joies du rétrogaming. Bien qu’évidemment très daté, le jeu a séduit sur Steam avec des évaluations très positives.

Outre ces deux jeux, classiques mais tout de même pas tout jeunes, THQ donne également accès gratuitement à Desperados 3. Le jeu de stratégie en temps réel sera accessible pendant trois jours sans restriction. De quoi occuper vos soirées en cette période relativement pauvre en termes de sorties majeures. Par ailleurs, de nombreux jeux THQ Nordic sont en promotion, y compris Biomutant, c’est donc le bon moment pour craquer.

En rachetant un certain nombre de licences phares, THQ Nordic s’est très rapidement fait une place sur le marché du jeux vidéo. L’éditeur est né du rachat de THQ par Nordic Games, avant de faire plusieurs acquisitions et de créer un certain nombre de studios. L’éditeur possède un catalogue de jeux intéressants avec notamment Red Faction Guerilla remastered, la saga Darksiders ou encore Wreckfest.

Le dernier jeu en date de THQ Nordic n’est autre que Biomutant, qui a connu un accueil plutôt positif de la part des joueurs. Par ailleurs, le nouveau remake de Star Wars : Knights of the Old Republic, confirmé lors du PlayStation Games Showcase la semaine dernière, est en développement chez Aspyr Media, qui appartient au même groupe que THQ Nordic.

Source : rockpapershotgun.com