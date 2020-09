TicWatch GTX : la montre connectée abordable de Mobvoi a une autonomie de 10 jours

Mobvoi a ouvert les précommandes de la TicWatch GTX, sa nouvelle montre connectée abordable à 60 €. Elle offre toutes les fonctionnalités attendues d’une montre connectée de cette gamme de prix et elle promet une bonne autonomie de 10 jours.

TicWatch GTX – Crédit : Mobvoi

Annoncée le mois dernier, la nouvelle montre connectée du constructeur Mobvoi est disponible en précommande sur son site. Elle est en promotion pendant encore quelques heures à 54 €, son prix officiel étant de 60 €. Pour le moment, la montre connectée ne se décline qu’en une seule couleur qui est le noir. Bien entendu, il ne faut pas s’attendre à une multitude de fonctionnalités innovantes dans cette gamme de prix. La TicWatch GTX est destinée aux utilisateurs qui ne veulent pas débourser plusieurs centaines d’euros pour analyser leur sommeil et compter leur nombre de pas quotidiens.

Des fonctionnalités et caractéristiques correctes pour 60 €

Les caractéristiques de la dernière-née de Mobvoi n’ont rien d’impressionnant, mais elles sont tout de même très appréciées pour une montre à 60 €. Elle est équipée d’un écran circulaire TFT de 1,28 pouce avec une résolution de 240×240. La TicWatch a 16 Mo de stockage internet et 160 Ko de RAM. Le point intéressant est probablement son autonomie. En effet, Mobvoi promet 7 jours en usage normal et 10 jours avec le mode économie d’énergie activé.

Au niveau des fonctionnalités, la TicWatch reconnaît 14 modes de sport et elle est certifiée IP68 pour la résistance à l’eau et à la transpiration. Elle analyse aussi la qualité du sommeil et offre un suivi continu de la fréquence cardiaque. Comme la grande majorité des montres connectées, elle peut retransmettre les notifications reçues sur le smartphone auquel elle est connectée.

Le marché des montres connectées est principalement dominé par Apple, qui vient de présenter la tant attendue Apple Watch Series 6, Samsung et Xiaomi. Mobvoi a tout de même réussi à se forger une réputation ces dernières années avec la gamme TicWatch. D’ailleurs, les montres de cette gamme accueillaient jusqu’à présent Wear OS de Google. Ce système d’exploitation est pourtant populaire. Tag Heuer a même lancé il y a quelques mois une collection de 4 modèles de luxe sous wear OS. Mobvoi a tout de même décidé de faire l’impasse sur Wear OS pour cette nouvelle TicWatch. Enfin, pensez à jeter à coup d’œil à notre guide des montres connectées si vous hésitez encore entre les différents modèles disponibles sur le marché actuel.

Source : phoneArena