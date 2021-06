TikTok lance Jump, une nouvelle fonctionnalité pour intégrer des services tiers

TikTok accueille une nouvelle fonctionnalité appelée Jump. Celle-ci permet aux créateurs de contenu d’intégrer des services tiers dans leur vidéo. Par exemple, ils peuvent ajouter le lien d’une recette, d’une page Wikipédia, de cartes mémo Quizlet, etc.

Sur TikTok, le contenu est très varié. Contrairement à ce que certains pourraient penser, il n’y a pas que des vidéos de chorégraphies visant les adolescents. Des créateurs de contenu se sont spécialisés dans différents domaines tels que l’éducation, la cuisine, la méditation, le sport, le bricolage, etc. Néanmoins, cela n’empêche pas les vidéos inédites de devenir virales comme la vidéo de l’adolescente qui a repoussé un ours à mains nues dans son jardin.

La nouvelle fonctionnalité Jump de TikTok – Crédit : TikTok

TikTok vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité. Elle s’appelle Jump et elle permet aux créateurs d’intégrer directement des services tiers dans leurs vidéos. Le réseau social a expliqué que : « les TikTok Jumps sont des mini-programmes intégrables, fonctionnels et engageants conçus par nos partenaires pour approfondir et étendre dynamiquement l’expérience TikTok à l’action du monde réel ».

Avec les Jumps, les créateurs de contenu sur TikTok engagent directement leur communauté

TikTok a partagé une vidéo détaillant l’intégration d’une recette de la célèbre application de cuisine Whisk. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le créateur choisit d’ajouter un lien sur la page de publication de sa vidéo. Ensuite, la liste des applications compatibles s’ouvre. En sélectionnant Whisk, le créateur peut ainsi ajouter le lien de la recette depuis le web ou depuis les communautés Whisk. La recette s’affiche alors et il peut l’ajouter à sa vidéo.

Quand la vidéo est publiée, les utilisateurs de TikTok aperçoivent un bouton en bas de la vidéo. En cliquant dessus, l’application s’ouvre directement dans TikTok sur le contenu spécifique. Les services tiers compatibles avec les Jumps de TikTok sont Breathwrk, Quizlet, StatMuse, Tabelog, Wikipédia et Whisk. Le réseau social qui a récemment ajouté les sous-titres automatiques a également précisé que des services tels que BuzzFeed, Jumprope, IRL ou WATCHA seront déployés dans les semaines à venir.

De plus, tous les développeurs peuvent déposer une demande d’application pour avoir le Jump de leur application sur la plateforme. Cependant, TikTok a expliqué que les demandes seront évaluées en fonction de leur utilité pour les utilisateurs.

Enfin, la fonctionnalité Jump est toujours en cours de test. Tous les créateurs de contenu n’y ont pas encore accès. TikTok a confirmé que ceux qui font partie du Fonds pour les Créateurs peuvent ajouter des Jumps à leurs vidéos. Pour les autres, la fonctionnalité sera bientôt déployée, mais nous ne savons pas encore quand précisément.

Source : The Verge