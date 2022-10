Tom Cruise envisage de marcher dans l’espace pour son nouveau film

Tom Cruise pourrait bien marcher dans l’espace pour son nouveau film. Ce serait la cascade la plus spectaculaire de l’acteur américain. Néanmoins, il doit d’abord se rendre à la Station spatiale internationale avant de prévoir une sortie extravéhiculaire.

Depuis quelques années déjà, Tom Cruise prépare un film qui sera tourné en partie dans l’espace. Initialement prévu pour 2023, le studio spatial de cinéma devrait être opérationnel d’ici 2024. Les Russes ont d’ailleurs déjà battu Tom Cruise dans la course pour le premier film tourné dans l’espace. Comme si se rendre dans l’espace n’était déjà pas suffisant, Tom Cruise pourrait aussi marcher dans l’espace.

Tom Cruise © Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Jusqu’à présent, toutes les sorties extravéhiculaires (en dehors de l’ISS) ont été réalisées par des astronautes professionnels. Si Tom Cruise réussit à se promener dans l’espace pour le tournage de son film, il deviendrait le premier civil à s’aventurer dans le vide spatial à 408 kilomètres de la Terre.

Tom Cruise pourrait marcher dans l’espace « avec un peu de chance », selon la présidente d’Universal Pictures

Une telle cascade serait la plus spectaculaire de la carrière déjà impressionnante de Tom Cruise. Après s’être pendu à l’aile d’un avion pour Mission Impossible 8 et avoir sauté à moto dans le vide pour Mission Impossible 7, l’acteur américain cumule les cascades les plus dangereuses.

D’après un nouveau rapport de Variety, Donna Langley qui est la présidente d’Universal Pictures a déclaré à la BBC que Tom Cruise pourrait marcher dans l’espace « avec un peu de chance ». Elle a ajouté que « nous avons un super projet en développement avec Tom qui envisage de faire exactement ça ».

Avant même d’envisager une sortie spatiale, Tom Cruise doit se rendre à bord de l’ISS pour y tourner une partie de son film. La NASA et SpaceX participeront à la réalisation de ce voyage exceptionnel. Nous n’avons encore aucune date précise pour le moment. En tout cas, Tom Cruise aura du mal à faire des cascades plus spectaculaires après une sortie extravéhiculaire. À ce jour, depuis 1998, un total de 253 sorties extravéhiculaires ont été réalisées. Elles ont toutes été effectuées par des professionnels qui se sont entraînés rigoureusement pendant des années. Une sortie spatiale réalisée par Tom Cruise serait donc exceptionnelle, même si l’acteur est un habitué des situations dangereuses.

Source : CNET