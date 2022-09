Tom Hanks a écrit un livre sur la réalisation d’un film de super-héros

Le futur livre de Tom Hanks © Hutchinson Heinemann

L’année dernière, nous apprenions que Tom Hanks n’avait jamais été contacté par Mavel pour jouer dans le MCU. Véritable couteau suisse, il aurait pourtant pu briller dans une intrigue super-héroïque, lui qui possède déjà un nombre incalculable de rôles différents à son actif. D’autant que le monde des super-héros semble l’intéresser au plus haut point, preuve en est avec la parution prochaine de son nouvel ouvrage.

Tom Hanks s’attaque aux films de super-héros… dans un livre

Intitulé The Making Of Another Major Motion Picture Masterpiece, ce livre narre l’histoire de la réalisation d’un film d’action de super-héros très ambitieux avec un budget de plusieurs millions de dollars. Il s’attarde également sur l’histoire du comicbook pris pour base pour le scénario. Voici comment l’éditeur Hutchinson Heinemann le résume :

« S’étendant sur 80 ans d’une Amérique en mutation et culminant avec la sortie du film, le livre met en scène une distribution colorée de personnages dont un soldat troublé revenant de la guerre, un jeune garçon ayant un don artistique, un réalisateur inspiré et excentrique, une star de cinéma pompeuse, un assistant de production infatigable et d’innombrables membres de l’équipe de tournage qui, ensemble, créent la magie hollywoodienne ».

Véritable épopée multigénérationnelle, le roman se découpe en trois sections. La première se focalise sur un soldat rentrant de la guerre en 1947. La seconde se consacre à son neveu qui s’inspire de lui pour écrire un comicbook dans les années 70. Enfin, la troisième section s’attarde sur un réalisateur qui trouve la bande dessinée et décide d’en faire un film. Le livre inclura également diverses bandes dessinées écrites par Hanks et dessinées par Robert Sikoryak.

Programmé pour le 29 mai 2023, The Making Of Another Major Motion Picture Masterpiece est le deuxième livre et le premier roman de Hanks. En 2017, il avait publié le recueil de nouvelles Uncommon Type.