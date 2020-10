Tomb Raider 2 : les studios annulent sa date de sortie en salles

Le film Tomb Raider 2, suite du reboot de 2018 avec Alicia Vikander n’a désormais plus de date de sortie. Les studios MGM repoussent le projet à une date inconnue.

Mauvaise nouvelle pour les fans de Tomb Raider. Le développement de la suite des aventures de Lara Croft semble avoir été sérieusement compromis par la crise sanitaire. Alors que la sortie du film était prévue pour mars 2021, elle est désormais reportée indéfiniment.

Alicia Vikander dans la peau de Lara Croft – Crédit : Warner Bros. Pictures

Les studios MGM n’ont en effet pas annoncé de nouvelle date. La production et le tournage n’ayant même pas encore commencé, Tomb Raider 2 pourrait bien se faire attendre jusqu’à 2022, voire plus. La bonne nouvelle est que le film n’est pas annulé. Son réalisateur Ben Wheatley (High-Rise, Rebecca) semble en outre plus motivé que jamais à adapter le jeu vidéo, dont il est passionné depuis l’enfance.

L’actrice Alicia Vikander, qui a succédé Angelina Jolie dans le rôle de Lara Croft, a elle aussi confirmé que le film était toujours d’actualité. Elle a en effet indiqué récemment qu’elle espérait que le tournage puisse commencer mi-2021.

Le retour en force des adaptations de jeux vidéo

Le premier reboot sorti en 2018 n’avait pas récolté le succès escompté, mais la performance de Vikander et l’amour des fans pour la franchise ont permis de laisser la chance à un deuxième opus. Désormais entre les mains d’un fan de jeux vidéo, le projet a toutes les cartes en main faire mieux que son prédécesseur. Le public semble en outre très demandeur du genre. Beaucoup d’adaptations de licences vidéoludiques sont en effet déjà au programme des prochaines années.

Outre Tomb Raider 2, sortira prochainement le film Uncharted, dont le tournage a commencé en septembre dernier. Un reboot de Resident Evil, qui vient de dévoiler son casting, est également prévu pour 2021. Un nouveau film inspiré de Warcraft 2 est aussi en développement chez Legendary Pictures. De son côté, Netflix prépare une série live-action adaptée d’Assassin’s Creed. Le premier à arriver en salles sera cependant le film Monster Hunter, dont on a découvert un premier teaser au début du mois. La sortie du blockbuster signé Paul W. S. Anderson est prévue en décembre prochain.

Source : SCREEN RANT