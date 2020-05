Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 mettra en scène des cinquantenaires

Après le succès des versions remastérisées de Crash Bandicoot et de Spyro The Dragon, Activision s’apprête à ressortir un jeu phare du tout début du millénaire. C’est officiel depuis quelques jours, les deux premiers épisodes de Tony Hawk’s Pro Skater seront bientôt disponibles en HD et en 4K selon les plateformes. La compilation sortira le 4 septembre sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Mac, sur l’Epic Games Store bien sûr. Vicarious Vision à qui l’on doit la nouvelle version de Crash Bandicoot est en charge de l’adaptation. En attendant d’en savoir plus, notamment avec une démo prévue juste avant sa sortie, le studio nous a livré un vidéo de gameplay qui trahit un choix drôle et surprenant.

Crédit : Activision

Plutôt que de se baser sur des vidéos et des photos d’époque pour affiner la modélisation des skaters, ils apparaissent sous leurs traits actuels. C’est donc un Tony Hawk âgé de 52 ans, un Rodney Mullen de 53 ans ou encore un Steve Caballero de 55 ans qu’on retrouvera dans la version remastérisée. Une démarche qui ne manque pas d’humour, notamment pour les fans qui ont joué aux deux premiers opus en 1999 et en 2000. Mais rassurez-vous, nul doute que les protagonistes seront toujours en mesure de défier Newton en effectuant des tricks toujours aussi impressionnants.

Comme dans les versions originales, les joueurs pourront débloquer du contenu additionnel, mais en 2020 et avec Activision, on se demande si des microtransactions ne vont pas s’inviter dans les remasters. Interrogé par GameSpot, Jen Oneal, le patron Vicarious Visions, promet qu’il n’y aura pas d’achats en jeu au lancement de la compilation, mais n’exclut pas de proposer des contenus additionnels payants si les joueurs le réclament.

Source : Kotaku