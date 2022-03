Top Gun Maverick : nouveau trailer pour la suite avec Tom Cruise et Val Kilmer

Top Gun Maverick prépare sa sortie au cinéma. Pour l’occasion, nouveau trailer pour cette suite plus de 35 ans après le premier film. L’occasion de retrouvailles entre Tom Cruise et Val Kilmer.

Top Gun, c’est un monument du cinéma d’action et l’un des rôles emblématique de Tom Cruise. Après avoir accepté de jouer dans le premier film pour cette raison, le comédien rempile dans Top Gun : Maverick. Une suite attendue depuis un moment retardée pour cause de pandémie. L’action se situe après le long-métrage de 1986 suivant l’histoire d’étudiants de l’école d’élite de la marine pour décrocher la première place. Après plus de 35 ans d’attente, le film dévoile un nouveau trailer.

Maverick et Iceman se retrouvent dans cette suite

C’est officiel, Top Gun : Maverick arrive prochainement au cinéma. L’occasion du retour de Tom Cruise dans le rôle-titre et Val Kilmer dans la peau de Iceman, son bras droit. Une bonne nouvelle puisque le second comédien se montre plus discret ces dernières années, notamment à cause d’un cancer de la gorge. Autant dire que la présence de l’acteur va nous faire verser une petite larme après le très beau documentaire Val.

Ce trailer nous permet de découvrir la venue d’une nouvelle génération de pilotes et des scènes aériennes impressionnantes. On imagine que Top Gun : Maverick sera généreux de ce côté.

Le retour de Val Kilmer est un plaisir pour le réalisateur

Dans une récente interview pour Total Film, le réalisateur Joseph Kosinski parle du plaisir d’un retour de Val Kilmer en tant que Iceman.

C’était une très grande chance que Val [Kilmer] revienne jouer Iceman. Travailler avec un acteur de cette trempe, voir l’alchimie, la camaraderie entre lui et Tom [Cruise], ces personnages réunis dans le film. C’était un moment vraiment très spécial et l’un de mes plus grands plaisirs. Joseph Kosinski

La date de sortie de Top Gun : Maverick est fixée au 25 mai 2022 en France.

Source : YouTube