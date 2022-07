Le tournage de Dune 2 démarre, une nouvelle interface pour Prime Video, une Chinoise abreuve Wikipédia de fake news, c’est le récap’

Les grandes manœuvres ont démarré pour Dune 2. Une interface flambant neuve bientôt sur Prime Video. 10 ans de fausses informations échappent à Wikipédia. En piste pour le récap’ !

Dune 2 : début du tournage

Le début des hostilités a commencé ! Très attendue, la seconde partie de Dune sortira le 17 novembre 2023. Bonne nouvelle pour les cinéphiles, le tournage de la suite vient de démarrer à Budapest. L’occasion pour la Warner de dévoiler une photographie des coulisses dans laquelle ont peut admirer le clap du film réalisé par Denis Villeneuve.

À lire > Dune 2 : le tournage a commencé et dévoile une première image des coulisses

Le clap de Dune 2 – Crédits : Warner Bros. Pictures / CBR

Prime Video va se refaire une beauté

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’interface de Prime Video était loin d’être intuitive. Les utilisateurs fustigeaient notamment ses menus encombrés et la cohabitation frustrante entre les programmes gratuits et payants. Dès la semaine prochaine, ils auront le plaisir de découvrir une nouvelle interface qui semble bien plus claire et fonctionnelle.

À lire > Prime Video fait peau neuve pour rivaliser avec Netflix

La nouvelle interface de Prime Video © Amazon

Wikipédia : une faussaire enfin démasquée

Pendant dix ans, la contributrice Zhemao a écrit des fake news sur l’histoire de la Grande Russie dans l’encyclopédie Wikipédia. Personnages et évènements inventés, cartes falsifiées… Elle a réussi à tisser une toile de plus de 300 articles en les connectant entre eux. Après s’être excusé publiquement, elle a justifié ses actes en invoquant « l’ennui ».

À lire > Une femme au foyer chinoise remplit Wikipédia de fausses informations pendant 10 ans