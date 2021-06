Toxic Avenger : Le reboot s’offre Elijah Wood en super-méchant

Après plusieurs années de spéculations, le reboot de Toxic Avenger semble enfin devenir concret. Film à petit budget des années 80, ce projet s’est déjà offert une version musicale et une série animée. L’arc narratif met en scène un concierge médiocre se muant en un dangereux super-héros, après avoir été exposé à des substances toxiques. Cette nouvelle version devrait s’offrir un casting de choix. Outre Wood, les personnages principaux seront campés par Peter Dinklage, Taylour Paige et Jacob Tremblay.

Grâce à l’intervention de la firme Legendary, Toxic Avenger peut enfin voir le jour, après dix ans de travail acharné.

Un projet intriguant

Le projet sera confié à Macon Blair, qui s’occupera à la fois du scénario et de la réalisation. Et les choses démarrent sous les meilleurs hospices, avec notamment une distribution de haut-vol. Wood jouera un certain Bob Garbinger, patron aussi diabolique que corrompu. Ce dernier cherche à devenir encore puissant que le Toxic Avenger. Sa description fait d’ailleurs froid dans le dos !

« Cheveux léonine et chirurgie plastique à outrance. Diabolique chef de la société louche Garb X. Il n’a de respect pour personne d’autre que lui-même et se lance dans une folie meurtrière pour devenir aussi puissant que Toxie. Son ego est renforcé par sa position parmi les fonctionnaires de la ville, mais en réalité, il vit dans la peur du gang de la pègre auquel il est redevable » peut-on ainsi lire sur le script du reboot.

Même si le projet n’a aucun lien direct avec Marvel ou DC, son arrivée semble susciter un intérêt grandissant. Le retour de Wood dans un rôle d’envergure pèse sûrement beaucoup dans la balance. Les fans espèrent que ce nouvel opus gardera une belle part d’humour noir, pour ne pas trop s’éloigner de l’original. Pour l’heure, aucune date de sortie n’est encore avancée. Les choses semblent aller dans le bon sens pour espérer voir le film fin 2022.

