Trailer de l’épisode 3 de House of the Dragon, un scandale lié à Batgirl et deux cyclistes en VAT tués par la foudre : c’est le récap

Aujourd’hui dans le récapitulatif des actualités quotidiennes d’hier. Le trailer pour le prochain épisode de House of the Dragon est tombé. Un scandale lié au film Batgirl fait parler de lui et, deux cyclistes en vélos électriques ont été tués par la foudre.

Trailer pour l’épisode 3 de House of the Dragon

La bande-annonce de l’épisode 3 de House of the Dragon est arrivé. L’épisode est attendu pour ce dimanche. On y voit des dragons, des batailles et le nouvel ennemi de la série : Craghas Drahar, qui risque de faire parler de lui.

Batgirl : le père d’une fille de 9 ans veut récupérer ses photos prises sur le tournage

Le film Batgirl a été annulé par la Warner. Ce qui n’a pas empêché ce père de famille de récupérer les photos de sa fille, prises sur le tournage du film. Il est entré en négociation avec la Warner Bros.

Deux cyclistes en VAT tués par la foudre

Une triste histoire : deux cyclistes ont été foudroyés alors qu’ils faisaient du vélo électrique dans les Alpes. L’utilisation d’un VAT n’est pas recommandé en cas d’orage, tout comme le vélo.

