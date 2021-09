Bonne nouvelle, le nouvel iPhone 13 est désormais disponible et beaucoup de personnes se demande comment transférer données WhatsApp Android vers iPhone et en particulier vers le nouveau modèle.

Les conversations sur la messagerie WhatsApp sont utiles pour rester en contact avec ses proches ou collègues de travail et conserver un historique des discussions est très pratique pour simplifier les échanges ou encore pour conserver des pièces jointes. Si vous venez d’acheter le nouvel iPhone 13, certainement aimeriez-vous apprendre à transférer sauvegarde WhatsApp Android vers iPhone ? Il existe plusieurs manières de faire, et nous vous présentons dans ce tutoriel les meilleures méthodes.

Méthode 1. Transfert WhatsApp Android vers iPhone 13 en quelques clics

La méthode la plus rapide comme la plus efficace pour transférer message WhatsApp Android vers iPhone est d’utiliser le programme Tenorshare iCareFone pour Transfert WhatsApp. Vous pouvez l’installer sur un PC fonctionnant sous Mac ou Windows. C’est l’arme ultime pour transférer sauvegarde WhatsApp Android vers iPhone. Et son utilisation est très simple.

Découvrons maintenant comment transférer les messages WhatsApp Android vers iPhone 13 en cinq étapes seulement.

• Après installation du logiciel Tenorshare iCareFone for WhatsApp Transfer sur votre ordinateur de bureau, lancez-le, sélectionnez “WhatsApp”.

• Vous allez connecter au programme votre Smartphone Android et votre Smartphone iPhone 13.

• Le logiciel vous indique comment faire la sauvegarde de vos données WhatsApp depuis votre appareil Android. Une fois la manipulation finalisée, appuyez sur la touche Continuer.

• Une vérification rapide de votre compte de messagerie instantanée WhatsApp est ici demandée par le logiciel iCareFone for WhatsApp Transfer. Vous renseignez correctement les informations demandées et validez l’opération en appuyant sur Vérifier.

• Avant de commencer à transférer les données WhatsApp Android vers iPhone, procédez à la connexion de WhatsApp sur votre iPhone 13. Ensuite, vous pouvez démarrer la restauration en appuyant sur la touche Connecté.

• Vous venez à présent de transférer les données WhatsApp Android vers iPhone 13 avec succès ! Tout l’historique de vos échanges WhatsApp est désormais stocké sur votre iPhone 13.

Les avantages du logiciel Tenorshare iCareFone pour Transfert WhatsApp

• Simplicité d’utilisation.

• Efficacité maximale.

• Rapidité d’exécution – Sauvegarde instantanée.

• Logiciel compatible sur iPhone 13 et iOS 15.

Méthode 2. Transférer discussion WhatsApp Android vers iPhone 13/12 en restaurant sauvegarde

Peut-être avez-vous déjà que la messagerie instantanée WhasApp est dotée d’une fonctionnalité native permettant de sauvegarder des données WhatsApp. Cette méthode permet de migrer données WhatsApp Android vers iPhone 13 de façon totalement gratuite. Pour utiliser cette solution, vous avez besoin d’avoir un compte Google Drive. Voici concrètement comment faire.

• Depuis votre appareil Android, vous lancez l’application WhatsApp.

• Vous allez dans la rubrique paramètres de WhatsApp, vous appuyez ensuite sur Discussions et pour finir sur sauvegarde discussions.

• Afin d’initialiser une sauvegarde instantanée vers votre compte Google Drive, vous allez devoir appuyer sur l’onglet vert SAUVEGARDER. La sauvegarde des données dure environ une vingtaine de secondes.

• Vous démarrez WhatsApp sur votre iPhone 13 et vous faites la connexion à l’aide de votre numéro de téléphone.

• WhatsApp va vous proposer alors de restaurer sauvegarde WhatsApp.

Les inconvénients de cette méthode

• Méthode uniquement efficace pour transférer votre profil WhatsApp et vos contacts.

• Ne fonctionne pas pour transférer l’historique de vos messages ainsi que des pièces jointes comme les photos, les fichiers audios ou vidéo.

Méthode 3. Transférer WhatsApp Android vers iPhone 13 gratuit par e-mail

La troisième solution que nous vous présentons ici consiste à passer messages WhatsApp Android vers iPhone 13 via e-mail grâce à la fonctionnalité appelée Exporter discussion. Tout d’abord, vous démarrez la manipulation en sauvegardant l’historique de vos messages WhatsApp. Et ensuite il vous suffit simplement de suivre les étapes suivantes :

• Vous ouvrez l’application WhatsApp sur votre téléphone portable Android.

• Choisissez une conversation enregistrée sur WhatsApp

• Appuyez sur la touche et l’onglet Plus d’Options,Plus et enfin Exporter discussion

• À ce stade vous pouvez également sélectionner la touche Joindre Media afin d’intégrer tous les documents et pièces jointes dans l’exportation

• Désormais, vous êtes prêt à envoyer un e-mail qui contiendra un fichier txt ou un fichier zip. Vous choisissez le destinataire (vous ou une personne de votre choix) et vous validez l’envoi de l’e-mail.

Depuis votre iPhone 13, vous ouvrez WhatsApp.

• Vous ouvrez également l’e-mail et la pièce jointe que vous vous êtes envoyés.

• Vous sélectionnez la fonctionnalité aperçu du contenu ou partage si vous voulez.

• Sélectionnez maintenant l’appli WhatsApp et choisissez les conversations WhatsApp récentes et validez en appuyant sur la touche Suivant.

Vous pouvez réitérer toutes les manipulations pour chaque conversation.

Les inconvénients pour migrer messages WhatsApp Android vers iPhone par e-mail

• Impossible de sélectionner plusieurs discussions en même temps.

• Beaucoup de manipulation à réaliser et procédure relativement longue.

Méthode 4. Transfert et conversation WhatsApp Android vers iPhone 13 via Migrer vers iOS

L’application Migrer vers iOS est à télécharger gratuitement sur Google Play. Son installation est à faire sur votre appareil Android et son objectif est de faciliter le transfert de données entre un appareil Android et un iPhone.

• Une fois l’installation de Migrer iOS réalisée, vous acceptez les conditions d’utilisation de l’application.

Autre astuce : comment récupérer conversations WhatsApp supprimées sur iPhone

Le logiciel Tenorshare UltData-iOS est certainement le programme dont vous avez besoin pour récupérer facilement vos conversations WhatsApp supprimées sur iPhone 13 et autres modèles antérieurs. En plus de vos conversations, vous pourrez également faire la restauration de vos SMS, pièces jointes WhatsApp, photos WhatsApp, vidéo WhatsApp et bien plus !

Les avantages du logiciel Tenorshare UltData – iOS

• Programme très puissant pour faire la récupération de conversations WhatsApp suprimées sur iPhone 13/12.

• Aucune désinstallation de WhatsApp est nécessaire.

• Manipulation simple et processus rapide.

• Aucune perte de données existantes sur iPhone et WhatsApp.

Conclusion :

Vous avez maintenant sous la main les meilleures méthodes pour transférer WhatsApp Android vers iPhone 13, ce qui vous permettra d’utiliser l’application de messagerie instantanée WhatsApp selon vos besoin et habitudes.

Cet article est une publication sponsorisée par Tenorshare.