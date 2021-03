Transformers : des statues d’Optimus Prime et de Bumblebee créent la polémique

Une nouvelle attraction fait débat dans le quartier tranquille de Georgetown, Washington DC. Un résident du nom de Newton Howard a poussé sa passion pour Transformers très loin en plaçant des statues géantes de Bumblebee et Optimus Prime devant chez lui. Problème, selon la ville, cette exposition est illégale.

Bumblebee et Optimus Prime dans Transformers: Age of Extinction – Crédit : Paramount Pictures

Les impressionnantes statues des deux Transformers ont été créées par un ami d’Howard. Elles font environ 3 mètres de haut et pèsent plus de deux tonnes chacune. Elles trônent actuellement devant la maison huppée de Howard, professeur à l’Université de Georgetown. Bien que les œuvres se trouvent juste devant chez lui, l’espace qu’elles occupent n’est légalement pas le sien. Elles sont effet sur des pareterres de fleurs vides qui se trouvent sur le trottoir, considéré donc comme une voie publique. Pour avoir le droit de les exposer, Howard a besoin d’un « permis d’espace public ».

Les Transformers divisent le voisinage

Malheureusement, sa requête pour ledit permis a pour l’instant été rejetée par le conseil de Georgetown. Bien que le motif évoqué soit seulement le non-respect de la procédure, il semble évident que c’est davantage l’esthétique des sculptures qui pose problème. Georgetown est en effet un quartier historique de la capitale américaine, et la présence des deux Transformers ne se fond pas vraiment dans le décor. « Ils sont une nuisance, ils sont horribles et ils nuisent à l’esprit du quartier. », se plaint un des voisins.

Pourtant, Newton Howard affirme que son Optimus Prime et son Bumbleblee font la joie de nombreuses personnes. « Elles apportent de la joie aux enfants et aux autres en cette période difficile où les gens sont enfermés dans leur maison. », raconte-t-il. Le professeur en neurologie et neurochirurgie ne compte pour l’instant pas retirer ses précieuses statues devant chez lui. Il en possède d’ailleurs une paire identique à l’intérieur de sa maison. Howard semble bien décidé à défendre ses Transformers jusqu’au bout. « Je vais amener cela au niveau suivant et me battre devant le tribunal. », a-t-il déclaré.

