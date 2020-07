Tron 3 : la franchise a-t-elle encore un avenir chez Disney ?

Il y a quelques mois, le réalisateur de Tron L’Héritage Joseph Kosinski déclarait que Tron 3 « pourrait arriver ». Des propos peu convaincants qui ne confirmaient toujours pas que le film était bien en développement. Alors Tron 3 est-il encore d’actualité chez Disney ? Beaucoup d’éléments poussent à en douter, mais le studio semble prêt à relancer enfin le projet.

Crédit : Disney

L’histoire de Tron au cinéma a toujours été semée d’embûches. Le premier film sorti en 1982 avait été un succès commercial, et pourtant, sa suite n’a vu le jour que 20 ans plus tard. À l’époque, l’excitation du public était bien réelle, et Disney s’est vite empressé d’annoncer qu’un troisième film était déjà en développement.

Un an après Tron L’Héritage, le projet a cependant changé de scénariste, et la date de sortie est finalement repoussée à 2013, puis à 2014. L’écriture du scénario est bouclée, mais ce premier script sera finalement remplacé par celui d’un nouvel auteur. Le film semble cependant enfin prêt à entrer en production, et Jared Leto aurait été approché pour incarner un des rôles principaux. Pourtant, Disney n’officialise toujours pas le long-métrage.

Tron 3 de nouveau en discussion chez Disney

Depuis, les rumeurs autour de Tron 3 n’ont cessé de se contredire dans les médias. Les scénaristes continuent cependant de croire au projet, et affirment que celui-ci est toujours en discussion dans les studios. Depuis le mois dernier, l’espoir des fans de la franchise renaît. Mitchell Leib, le président de la musique et des bandes originales de Disney a en effet déclaré que Tron 3 était toujours d’actualité, et que le studio avait déjà un « excellent script ». Le film n’a cependant toujours pas de réalisateur, mais Jared Leto serait toujours attaché au projet.

Leib a indiqué qu’il estimait que le « timing était maintenant le bon ». La production aurait déjà discuté du film avec le producteur du groupe Daft Punk, qui avait signé la musique de Tron L’Héritage.

Source : GIZMODO

Les meilleurs accessoires dérivés de Tron : Legacy