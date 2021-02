Trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Essential à moins de 230 € chez Cdiscount

Chez Cdiscount la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Essential bénéficie d’une belle remise puisqu’elle passe à 239,99 € au lieu de 299 €. Et ce n’est pas tout, car grâce au code promo 10EUROS son prix chute encore de 10 € soit un prix final de 229,99 €.

Comparatif de trottinettes électriques : quelle est la meilleure ?

Trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter à 229,99 € chez Cdiscount

Si actuellement vous souhaitez éviter les transports en commun et que vous cherchez une alternative, la trottinette électrique peut être une bonne idée. La trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Essential pèse 12 kilos et se replie en 3 secondes. Elle a une autonomie pouvant aller jusqu’à 20 kilomètres et une vitesse maximale de 20 km/h. Pour la charge, vous pourrez la brancher une fois sur votre lieu de travail, la batterie sera pleine au bout de 3h30. Pour avoir testé la Mi Scooter Essential, nous pouvons vous confirmer sa bonne facture et que son investissement en vaut la chandelle, pour peu que vous n’ayez pas de longs trajets.

Grâce à l’application, vous pourrez débloquer de nouvelles fonctions comme le système de verrouillage à distance, le régulateur de conduite ou encore consulter vos statistiques liées à votre conduite.