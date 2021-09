Trottinettes électriques : la vitesse bientôt limitée à 10 km/h dans Paris ?

La question de la limite de vitesse des trottinettes électriques à Paris est abordée depuis plusieurs années, mais elle commence à se concrétiser. En effet, la Mairie de Paris envisage d’imposer une vitesse maximale de 10 km/h pour toutes les trottinettes électriques.

Des trottinettes électriques Lime – Crédit : Vlad B / Unsplash

Il y a seulement quelques jours, la limite de vitesse à 30 km/h pour toutes les voitures dans la majorité des rues parisiennes est entrée en vigueur. Désormais, ce sont les trottinettes électriques qui sont dans le collimateur de la Mairie de Paris, au grand dépit des usagers de ce moyen de transport.

Les trottinettes électriques vont probablement être bientôt limitées à 10 km/h dans certaines zones de Paris

L’un des avantages principaux des trottinettes électriques est leur vitesse. En plus d’être compactes et faciles à transporter, les trottinettes peuvent facilement rouler à plus de 10 km/h. Par exemple, la nouvelle NIU Kick Scooter offre une vitesse de pointe de 25 km/h pour une puissance de 350 Watts.

À l’heure actuelle, ces deux-roues électriques ne sont plus autorisés à stationner sur les trottoirs de la capitale et ils sont interdits à la circulation la nuit dans certaines zones. D’ailleurs, la vitesse limite de 10 km/h a déjà été testée dans le centre de Paris. Les trottinettes électriques des différents opérateurs comme Tier, Lime ou Dott ont été bridées à 10 km/h ces derniers mois. D’ailleurs, Lime a dévoilé cette année un vélo électrique qui peut emprunter les batteries des trottinettes. Les usagers qui ne veulent pas limiter leurs déplacements à 10 km/h passeront probablement au vélo électrique.

Pour le moment, la limite de vitesse des trottinettes électriques dans Paris n’est pas encore entrée en vigueur. Les maires des arrondissements de la capitale se concertent pour déterminer les zones où la limite serait mise en place. Les maires n’ont pas encore tous donné leur avis, mais certains sont très favorables à cette mesure. En effet, ils veulent éviter les accidents mortels comme ceux qui se sont déjà produits dans le VIe arrondissement.

Source : Le Parisien