TV : Amazon lancerait une gamme de téléviseurs en octobre

Le géant américain diversifierait encore une fois ses activités. A en croire les informations relayées par Business Insider, Amazon travaillerait sur sa propre ligne de TV depuis deux ans et serait en passe de la déployer aux Etats-Unis. Une TV Amazon semble un beau concept pour diffuser les contenus de Prime Vidéo ou aussi consolider le parc de produits Alexa. D’ailleurs, le premier TV Amazon serait équipé d’Alexa et de Fire TV OS, le système d’exploitation maison d’Amazon que l’on retrouve dans son Fire Stick, notamment.

AmazonBasics TV, le modèle vendu en Inde – Crédit : Amazon

Les TV d’Amazon iraient de 55 à 75 pouces. De grands modèles, donc. Business Insider explique qu’Amazon ne fabriquerait pas ses téléviseurs. Il en déléguerait la production à des constructeurs tiers, notamment au chinois TCL. La conception d’une partie serait laissée à ces derniers. Mais Amazon se réserverait un modèle haut de gamme imaginé par ses équipes.

Amazon vend déjà des TV en Inde

Si l’on ne connaît aucun téléviseur Amazon en France, il faut savoir que l’expérience a déjà été effectuée en Inde. En 2020, ce marché a vu arriver une AmazonBasics TV. Celle-ci est vendue entre 500 et 600 dollars pour des modèles de 50 et 55 pouces. Si elle a été bien accueillie, des utilisateurs se sont ensuite plaints d’un logo AmazonBasics qui restait affiché durant 15 minutes avant de pouvoir regarder leur programme, mais aussi de dysfonctionnements d’Alexa.

Outre-Atlantique, Amazon a conclu un partenariat avec Best Buy. Chez ce revendeur, on peut ainsi trouver des modèles signés Insigna et Toshiba et qui embarquent Fire TV OS.

Reste à savoir si Amazon franchira le pas pour lancer ses TV sur le vieux continent. Le parc est déjà bien installé, Google, Samsung et LG se partageant déjà le marché des OS TV. Fire TV OS est plus populaire aux Etats-Unis via le Fire TV Stick et le Fire TV Cube, la faute aux box qui ne fournissent pas de services tiers, contrairement à nos boîtiers Player français, dont certains fonctionnent même sous Google TV, comme celui de la Freebox Pop.

Source : Business Insider