TV Samsung Neo Qled : la TV du futur est déjà là

En janvier dernier, au CES de Las Vegas, Samsung dévoilait ses nouveaux téléviseurs haut de gamme, bardés de nouvelles technologies pour offrir une image et un son époustouflants. Conçus pour durer, ces nouveaux ténors du marché ne se contentent plus du rôle passif qui caractérisait nos TV d’antan. Au-delà d’immerger complètement les utilisateurs au cœur de leurs programmes, ces nouveaux appareils s’entourent de fonctions qui s’inscrivent dans les usages d’aujourd’hui, que ce soit dans le domaine du gaming ou de la communication. Avec les Neo QLED, désormais disponibles en France, optez pour des téléviseurs dans l’ère du temps qui vous offriront en plus d’une image et d’un son irréprochables, un design éblouissant et des fonctions exhaustives, dans le plus grand respect de l’environnement.

Quantum Mini LED, pour une image incroyable de réalisme

Fort du succès rencontré par ses TV QLED, caractérisés par des couleurs éclatantes et des images d’une grande précision, Samsung met la barre encore plus haut, grâce à son nouveau système de rétroéclairage. Les nouveaux écrans Quantum Dots du constructeur (ces nanoparticules utilisées comme source lumineuse pour reproduire plus d’un milliard de combinaisons de couleurs différentes) voient désormais leurs LED classiques remplacées par des milliers de LED 40x plus petites. Réparties en centaines de zones bien plus denses, ces Quantum Mini-LED autorisent une gestion bien plus fine de la lumière, mieux guidée pour venir éclairer uniquement ce qui doit l’être. Ce système de rétro-éclairage révolutionnaire produit ainsi des images encore plus riches de détails et garantit des contrastes parfaitement maîtrisés. L’occasion de sublimer un peu plus les contenus HDR. Avec la technologie Quantum matrix qui assure ce contrôle rigoureux, vous pouvez dire adieu aux désagréments qui pouvaient survenir comme les phénomènes de halo (blooming) ou les fuite de lumière. Vous passez définitivement à une nouvelle expérience télévisuelle, saisissante de réalisme.

Des écrans géants pour se plonger au cœur de l’action

Toujours plus grands pour répondre aux attentes de tous ceux qui souhaitent être littéralement immergés dans leur film ou leur documentaire, les Neo QLED arborent des diagonales qui peuvent atteindre 85 pouces. Le piqué de l’image n’en est pas moins extraordinaire grâce à la technologie Quantum HDR10+ capable d’une restitution parfaite des moindres détails, quelles que soient les conditions d’éclairage ambiant de la pièce. La fonction Adaptative HDR10+ fait appel pour cela à un capteur de luminosité qui analyse les lieux pour optimiser l’affichage.

Ultra lumineux (de 1500 à 4000 nits, selon les modèles), les Neo QLED sont aussi parés pour l’avenir avec leur affichage ultra haute définition. Compatibles 8K, les deux fleurons de la gamme, QN900A et QN800A, affichent ainsi 33 millions de pixels, pour un rendu parfaitement détaillé. Grâce à une mise à l’échelle exceptionnelle rendue possible par le nouveau processeur Neo Quantum, la qualité reste d’ailleurs tout aussi bonne quelle que soit la résolution de la source. Avec cet upscaling nourri à l’intelligence artificielle (le processeur fait appel à 16 modèles de réseaux neuronaux pour améliorer l’image), les téléspectateurs fans de sport apprécieront l’Euro et les prochains Jeux Olympiques comme s’ils y étaient ! D’ailleurs, Samsung a tout prévu pour les réunions en grand ou petit comité autour de l’écran. Tous les Neo QLED sont équipés de filtres anti-reflet et dès la série 4K des QN95A, les TV proposent des angles de vision élargis.

Une sonorisation qui va enchanter les oreilles les plus exigeantes

Le processeur intervient également en matière de qualité audio afin que le son soit à la hauteur de l’image. Les nombreux haut-parleurs situés tout autour de l’écran des Neo QLED assurent ainsi une puissance sonore remarquable (Jusqu’à 80W pour les 10 haut-parleurs intégrés au QN900A), tandis que l’intelligence artificielle veille à ce que chacun bénéficie d’un confort d’écoute identique. La technologie SpaceFit Sound va jusqu’à analyser la configuration de la pièce dans laquelle est situé le téléviseur pour offrir un son optimal. Le système Object Tracking Sound s’attelle de son côté à une restitution sonore en 3 dimensions. Dynamique, le son accompagne le déplacement des sujets à l’écran. De quoi suivre la hola entre chaque action footballistique, comme si vous étiez dans les gradins. Enfin, pour ceux qui en veulent toujours plus, il est possible de combiner ce dispositif audio pour le moins exceptionnel avec les barres de son Q-Series vendues en option.

Un design encore amélioré pour choyer votre intérieur

Ceux qui pensaient qu’il n’était plus possible d’améliorer encore l’intégration des téléviseurs au sein du foyer se trompaient. Grâce à la nouvelle technologie de rétro-éclairage mentionnée précédemment, les Mini LED beaucoup moins volumineuses que les LED habituelles (ni lentille, ni boîtier de maintien ne sont nécessaires à leur fonctionnement) permettent de réduire sensiblement l’épaisseur des téléviseurs Neo QLED. Ainsi, elle n’excède pas 25 mm sur cette gamme et descend même à 15 mm sur les QN800A et QN900A. Les bordures d’écrans sont de plus extrêmement réduites jusqu’à devenir invisibles sur le QN900A, grâce à son écran Infinity. Ce dernier affiche une image qui occupe 99 % de la surface du téléviseur. A couper le souffle ! Le téléviseur se fond complètement dans le salon pour faire la part belle à l’image, et même plus encore pour ceux qui décident d’opter pour une accroche murale. Même les câbles se font discrets grâce au boîtier One Connect qui est livré avec la grande majorité des Neo QLED. Il permet de déporter toute la connectique et de masquer par la même occasion les câbles. Une nouvelle version dite amovible peut être posée sur le pied à l’arrière du téléviseur sur les modèles 8K ou être déplacée à l’endroit de son choix. Astucieux et élégant…

Durabilité : une conception pour répondre aux attentes des consommateurs

Les téléviseurs Samsung Neo Qled bénéficient d’une garantie de 10 ans anti-marquage, un engagement rendu possible grâce à la présence des particules inorganiques Quantum Dots. En effet, ces dernières assurent une durée de vie plus longue et sans risque de rémanence. De plus Samsung s’engage sur une disponibilité de 7 ans, pas moins, des pièces détachées. De quoi être certain que son achat s’inscrira dans la durée.

Pour répondre aussi aux aspirations des utilisateurs en matière de comportement éco-responsable, Samsung a conçu une télécommande universelle particulièrement innovante. Partiellement fabriquée à partir de matériaux recyclés, elle présente l’intérêt d’être à la fois à énergie solaire et USB. On peut donc la recharger grâce à la lumière intérieure ou via un simple câble. La possibilité de faire l’économie de piles et donc de moins polluer la planète.

Enfin, pour ce qui concerne l’emballage de ses téléviseurs, Samsung fait appel à du carton recyclable et donc réutilisable. De plus, le constructeur permet d’offrir une seconde vie à cet « éco-packaging » qu’il sera aisé de transformer en meuble de rangement ou en jouet grâce à un astucieux système de pré-découpage imprimé sur le carton. Pour montrer son engagement en matière de développement durable, Samsung accorde même une attention toute particulière aux encres d’impression, pour les réduire ou même supprimer celles à base d’huile.

Nouveaux usages : les Neo QLED sont prêts pour le futur

Acheter un téléviseur pour simplement regarder ses programmes préférés serait du gâchis tant ces nouveaux Neo QLED sont équipés pour répondre à de multiples usages. Avec leur connectique de dernière génération (HDMI 2.1) qui les rend compatibles avec les nouvelles consoles du marché, les Neo QLED devraient taper dans l’œil des joueurs. D’autant plus que ces TV offrent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une compatibilité FreeSync Premium Pro, pour des images toujours fluides, sans risque de déchirure.

Au cœur de l’OS Tizen qui anime les téléviseurs de Samsung, une nouvelle Game Bar donne aussi accès à des informations en temps réel et à de nombreux réglages avancés dont la possibilité d’opter pour un format mieux adapté (21:9 ou 32:9) ou de contrôler l’Input Lag. De quoi achever de convaincre les gamers invétérés !

Mieux encore, avec les Neo QLED, les réunions en visio entre amis ou entre collègues passent un nouveau cap, pour peu qu’on installe une caméra « intelligente » motorisée. Pour profiter d’appels vidéo le plus confortablement possible, il suffit de connecter son smartphone à son Neo QLED et de faire appel à l’application Google Duo. Il devient alors possible d’afficher jusqu’à 5 contacts ou même, grâce au mode Multi View, de suivre une épreuve des JO du coin de l’oeil. Rien ne vous empêche de vaquer à vos occupations pendant l’appel, la caméra se chargeant de suivre vos mouvements et de vous recadrer dès que c’est nécessaire. Une fonction bien utile également lorsqu’on est en télétravail. D’autant plus que, grâce au service Dex en ligne, il est possible de transformer votre smartphone Galaxy en véritable PC bureau et d’afficher tous vos documents de travail en XXL sur l’écran géant du téléviseur.

Bref avec un Neo QLED, vous achetez bien plus qu’un simple téléviseur. En tant que Smart TV, il vous offre d’ailleurs l’opportunité de consommer les contenus audiovisuels différemment, avec l’accès à toutes les grandes plateformes de VOD (comme Netflix ou Disney+), ainsi qu’à des services et des applis riches de contenus. Samsung offre même un accès gratuit à son propre bouquet TV Plus, avec à la clé des milliers d’heures de contenus 4K. Que de demander de plus ?

