TV Samsung Neo QLED : vous ne regarderez plus la TV comme avant

Un téléviseur au coeur de toutes les activités de la maison, parfaitement intégré au décor et qui assure une expérience inégalée en matière de qualité d’image et de son… avec sa gamme 2021 des Neo QLED, Samsung livre un cru qui va marquer les esprits.

La gamme premium des TV Neo QLED, dévoilée au tout début de l’année 2021, constitue déjà un tournant dans l’histoire des téléviseurs Samsung, tant le constructeur a fait passer sa technologie d’affichage QLED à un niveau encore supérieur et a su trouver de nouveaux usages.

À grand renfort d’avancées technologiques et d’innovations, Samsung a littéralement repensé ses modèles, aussi bien au niveau du design que des fonctions, pour que la TV soit bien plus qu’un simple écran diffusant des programmes. L’objectif des Neo QLED ? Changer notre façon de consommer la TV. Avec, bien sûr, une qualité d’image envoûtante et un son digne d’une salle de cinéma.

Quantum Mini LED : pour une image incroyablement lumineuse

Grâce à un nouveau système de rétroéclairage, Samsung apporte la touche ultime à sa technologie Quantum Dot, déjà réputée pour assurer une haute luminosité ainsi qu’un excellent contraste aux téléviseurs QLED de la marque et couvrir 100% du volume colorimétrique. Avec ce système révolutionnaire, Samsung remplace les habituelles LED par des Mini LED, 40 fois plus petites. Ces fines couches de Mini LED sont associées à la technologie Quantum Matrix qui assure, grâce à leur grand nombre et à une répartition en plusieurs centaines de zones, une gestion plus précise de la lumière.

Le résultat est spectaculaire, avec des images extrêmement lumineuses, parfaitement contrastées et au piqué incroyable. Le QN900A, fleuron de la gamme, livre d’ailleurs un pic de luminosité de 4000 nits sur le modèle 85’’ ! L’image bénéficie ainsi de nombreux niveaux d’intensité lumineuse. Adieu les séquences trop sombres ou éblouissantes. Le contraste est juste parfait, de quoi garantir une expérience HDR somptueuse.

Quel que soit l’éclairage des scènes dans un film, faible ou intense, les détails sont ainsi parfaitement restitués grâce à la technologie HDR10+. Enfin, les fuites de lumière et autres phénomènes blooming (halos indésirables) ne viennent plus gâcher l’image.

Avec les 33 millions de pixels des modèles 8K de la gamme, le réalisme des images est saisissant, même sur les Neo QLED les plus grands qui atteignent 85 pouces. Le nouveau processeur Neo Quantum intégré est là pour optimiser tous les réglages et veille à restituer une image impeccable, quelle que soit la résolution de la source grâce à un upscaling d’exception.

Un son immersif pour plonger au cœur des programmes

Une image somptueuse ne serait rien sans un son de qualité, fidèle et enveloppant. Samsung a placé tout autour de ses téléviseurs de nombreux haut-parleurs – jusqu’à 10 sur le modèle 8K QN900A, pour 80 W de puissance – qui sont à la manœuvre pour un rendu plus dynamique. Grâce à eux, le système intelligent Object Tracking Sound+ (OTS+) du constructeur offre un son tridimensionnel, qui immerge totalement les téléspectateurs dans leur film, série ou match. Chacun peut ainsi suivre à l’écran le déplacement des sujets avec une diffusion du son sur l’enceinte la plus proche pour une restitution spatiale parfaite.

De son côté, le processeur Neo Quantum met sa puissance et son intelligence au service de la technologie SpaceFit Sound qui analyse la pièce dans laquelle se trouve le téléviseur afin de diffuser le meilleur son possible. Et pour ceux qui en veulent toujours plus, la solution Q-Symphony permet de synchroniser les sorties audio du téléviseur avec les barres de son Q-Series de la marque. Rien n’a été laissé à l’écart pour capter l’attention des auditeurs et charmer leurs oreilles.

Profitez des matchs de l’Euro… sans en rater aucun

Envie de regarder en famille ou entre amis les matchs de l’Euro ? Le design révolutionnaire des Neo QLED apporte la touche supplémentaire qui donne à chacun l’impression d’être au stade. Ces grands téléviseurs bénéficient autour de leur écran de bordures ultrafines, voire inexistantes sur les modèles les plus haut de gamme. L’écran Infinity du TV QN900A occupe ainsi 99% de la face avant, immergeant littéralement le spectateur dans l’image. Tout est fait par ailleurs pour que rien ne vienne distraire ce dernier.

Les Neo QLED n’accusent ainsi qu’une faible épaisseur – de 25 à 15 mm grâce au système de rétroéclairage Mini LED moins encombrant. Des mensurations idéales pour ceux souhaitent une parfaite intégration de leur TV à leur espace de vie et opteront pour une accroche murale (vendue en option). Même les câbles savent se faire discrets avec le boîtier One Connect, livré avec la grande majorité des Neo QLED. Ce boîtier déporté qui revient dans une nouvelle version dite amovible sur les modèles 8K, regroupe la connectique très complète des téléviseurs, masquant les nombreux câbles qui traînent habituellement au sol et nuisent à l’esthétisme de la pièce. Avec les Neo QLED, place au spectacle et uniquement au spectacle.

De nombreuses fonctions sont également proposées pour profiter au mieux de ses programmes. En plus de la technologie Quantum HDR10+ intégrée à tous les Neo QLED, une nouvelle fonction baptisée Adaptative HDR10+ renforce encore la visibilité des moindres détails. Grâce à elle, un capteur de luminosité analyse l’éclairage ambiant de la pièce pour afficher une image parfaite, riche en détails et contrastée, de jour comme de nuit.

Samsung offre même une garantie de 10 ans contre tout risque de marquage à l’écran de ses nouveaux téléviseurs, tandis que son filtre anti-reflet empêche un rayon de soleil intempestif de vous faire rater l’instant-clé d’un match. Tout cela concourt à gommer les petits défauts qui pourraient constituer une gêne.

Cerise sur le gâteau, Samsung a pensé aux grands fans de Football qui pourront suivre simultanément plusieurs rencontres sur leur téléviseur. Un mode Multi View permet en effet d’afficher jusqu’à 4 programmes ou contenus différents sur un même écran. Bref, quel que soit l’endroit de la pièce choisi pour accueillir votre Neo QLED, le moment de la journée ou le nombre de spectateurs, chacun profite du même niveau de qualité. D’ailleurs, à partir de la série QN95A (4K), les nouveaux téléviseurs de Samsung offrent des angles de visions élargis. L’idéal pour vivre les matchs de l’Euro comme si on y était, avec des couleurs éclatantes, des noirs tout en profondeur, sans oublier un son spatial puissant.

Restez connectés en permanence avec vos proches

Bien plus qu’un simple téléviseur, le Neo QLED est équipé pour entretenir le lien familial et les relations amicales, même lorsque les proches habitent à l’autre bout de la planète. Grâce à un équipement hors pair, chaque modèle de cette gamme facilite les nouveaux usages comme, par exemple, la visioconférence. Il suffit ainsi de connecter son smartphone au téléviseur pour bénéficier de ses appels vidéo sur un écran géant. Avec l’application Google Duo, jusqu’à cinq personnes peuvent être affichées simultanément.

Avec le son et l’image d’exception des Neo QLED, les réunions en ligne deviennent un vrai moment de convivialité. Et avec la fonction Multi View, rien n’empêche de regarder du coin de l’œil un programme TV, tout en poursuivant la conversation avec ses amis. Pour peu que le téléviseur soit relié à une caméra intelligente, cette dernière peut même suivre tous vos déplacements ou zoomer sur vous pour que vos interlocuteurs conservent une image satisfaisante et bien cadrée.

Une expérience gaming qui décoiffe

Avec des téléviseurs aussi grands et bien équipés que ses Neo QLED, Samsung se devait d’offrir aux gamers une expérience inoubliable. Des fonctions exclusives leur sont réservées, à l’instar de la nouvelle Game Bar intégrée à l’OS de dernière génération Tizen. Elle met à la disposition du joueur de nombreux paramètres avancés qu’il pourra ajuster en un clin d’œil (contrôle de l’input lag, connexion d’un périphérique…) et des informations en temps réel pour optimiser ses parties, quel que soit son titre de prédilection. Il est même possible de choisir parmi plusieurs formats avec l’Ultra GameView – du format large 21 :9 à l’ultralarge 32 :9 – pour mieux profiter de l’affichage.

Pour des images extrêmement fluides, les écrans des Neo QLED offrent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et ce, jusqu’en 4K. Grâce à une prise en charge par le Motion Xcelerator Turbo+, la précision des mouvements dans le jeu est fabuleuse et grâce à la compatibilité avec la fonction FreeSync Premium Pro, les phénomènes de déchirure ou distorsion ne viennent pas gâcher l’image.

Enfin, les Neo QLED bénéficient d’une connectique HDMI de dernière génération (2.1) qui permet d’accueillir les dernières consoles du marché et assure des transferts rapides de flux vidéo pour éviter toute saccade.

Travaillez depuis le grand écran de votre Neo QLED

Avec Google Duo comme outil de visioconférence, le télétravail n’a jamais été aussi simple et confortable. Il faut dire que les écrans des Neo QLED sont disponibles jusqu’en 85 pouces, soit 2m15 de diagonale. Mieux, grâce au service DEX sans fil de Samsung, il est possible de transformer un smartphone Galaxy en véritable PC… dont on affichera le contenu sur l’écran géant de son téléviseur ! Il devient alors possible d’accéder à tous ses dossiers depuis la télé, transformée en véritable bureau à domicile.

Profitez de tonnes de contenus gratuits avec Samsung TV Plus

Une expérience audio-vidéo aussi exceptionnelle soit-elle ne serait rien sans des contenus de qualité, capables de la mettre en évidence. En tant que Smart TV, les Neo QLED facilitent l’accès à une multiplicité de contenus depuis leur nouvelle télécommande à énergie solaire (rechargeable également en USB).

Le catalogue est illimité avec l’intégration des plateformes de VOD les plus prestigieuses comme Netflix, Disney+, Prime Video ou même, en avant-première, la toute nouvelle application de Canal+. Un large éventail d’applications et de services est également mis à la disposition de l’utilisateur, de TikTok à SpotiFy en passant par Molotov ou Facebook Watch.

Mieux encore, tous les propriétaires d’un Neo QLED ont accès à Samsung TV Plus, un bouquet de chaînes gratuites, avec à la clé des milliers d’heures de contenus 4K pour profiter à fond des caractéristiques dernier cri de son téléviseur.

Cette publication sponsorisée vous est proposée par Samsung.